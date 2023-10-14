Ankara
İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak. Her ülkeden 5'er statta, turnuva maçları oynanacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, aday statlar şöyle:
Türkiye
1- Atatürk Olimpiyat Stadı
2- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı
3- Galatasaray RAMS Park
4- Fenerbahçe Ülker Stadı
5- Bursa Büyükşehir Belediye Stadı
6- Trabzonspor Papara Park
7- Konya Büyükşehir Belediye Stadı
8- Gaziantep Kalyon Stadı
9- Eskişehir Atatürk Stadı
10- Antalya Corendon Airlines Park
İtalya
Milano: San Siro - Giuseppe Meazza Stadı
Roma: Olimpiyat Stadı
Bari: San Nicola Stadı
Napoli: Diego Armando Maradona Stadı
Floransa: Artemio Franchi Stadı
Torino: Juventus Stadı
Cenova: Luigi Ferraris Stadı
Verona: Marcantonio Bentegodi Stadı
Bologna: Renato Dell'Ara Stadı
Calgiari: Sant'Elia StadıKaynak: AA