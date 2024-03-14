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Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

"Devler Ligi"nde daha önce Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih, PSG, Barcelona ve Arsenal çeyrek final bileti almıştı.

Westfalen Stadı'ndaki mücadeleyi 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus'un golleriyle 2-0 kazanan ev sahibi ekip, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın tamamında sahada kalırken, Inter adına ilk penaltı atışını da gole çevirdi.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca penaltılara kalan maçta rakibine 3-2 üstünlük kuran Atletico Madrid, tur atladı.

Madrid ekibinin 87. dakikada Memphis Depay ile bulduğu gol, 90 dakikanın sonucunu 2-1 olarak belirlerken, toplam skordaki 2-2'lik beraberlik nedeniyle uzatmalara gidildi.

Civitas Metropolitano Stadı'ndaki mücadelede İtalyan ekibi, 33. dakikada Federico Dimarco ile öne geçerken, Atletico Madrid 35. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, 1-0 kazandığı maçın rövanşında İspanya temsilcisi Atletico Madrid 'e konuk oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla tamamlandı.

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