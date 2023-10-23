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Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yarın saat 19.45'te konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının üçüncü haftası, yarın ve 25 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

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