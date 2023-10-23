Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının üçüncü haftası, yarın ve 25 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yarın saat 19.45'te konuk edecek.
Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.45 Galatasaray-Bayern Münih (Almanya)
19.45 Inter (İtalya)-Salzburg (Avusturya)
22.00 Manchester United (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka)
22.00 Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere)
22.00 Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)
22.00 Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)
22.00 Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya)
25 Ekim Çarşamba:
19.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)
19.45 Barcelona (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya)
22.00 Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere)
22.00 Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz)Kaynak: AA