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MKE Ankaragücü, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuracak

MKE Ankaragücü, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuracak

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

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