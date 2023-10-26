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Barcelona'nın gollerini 28. dakikada Ferran Torres ve 36. dakikada Fermin kaydederken Ukrayna temsilcisinin golünü ise 62. dakikada Heorhii Sudakov attı.

H Grubu'nda ise İspanya takımı Barcelona, konuk ettiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti.

Feyenood'un gollerini, 31. ve 74. dakikalarda Santiago Gimenez, 45+2'de Ramiz Zerrouki'den geldi. Lazio'nun golünü ise 83. dakikada penaltıdan Pedro kaydetti.

E Grubu'nda, Hollanda temsilcisi Feyenoord, konuk ettiği İtalyan takımı Lazio'yu 3-1 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E ve H gruplarında birer maç oynandı.

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