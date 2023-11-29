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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sabri Çelik , Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda TSİ 18.45'de başlayacak müsabaka hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

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