Beşiktaş Kulübünün başkan adaylarından Hasan Arat, yönetim kurulunu tanıttı Beşiktaş Kulübünün başkan adaylarından Hasan Arat, yönetim kurulunu tanıttı
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sabri Çelik, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda TSİ 18.45'de başlayacak müsabaka hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Kaynak: AA