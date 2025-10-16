İSTANBUL (AA) - Birleşik Krallık'ta bulunan üniversiteler tarafından Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'da bulunan üniversitelerle işbirliği ağını genişletmek amacıyla kurulan 'UK Four Nations Consortium' (Birleşik Krallık Dört Ulus Konsorsiyumu) heyeti, Yeditepe Üniversitesini ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Değişim ve İş Birliği Ofisi'nin organizasyonuyla üniversiteye gelen ekipte, Hull Üniversitesi, Stirling Üniversitesi, Aberystwyth Üniversitesi, Nottingham Üniversitesi, Worcester Üniversitesi, Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS), York Üniversitesi, Swansea Üniversitesi, Royal Holloway Londra Üniversitesi ve Liverpool Üniversitesinden temsilciler yer aldı.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, Prof. Dr. İpek Karaaslan, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alper Altınanahtar ve Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim Ekinci'nin karşıladığı konsorsiyum heyeti, çok sayıda akademisyenle de bir araya gelerek öğrenci değişim anlaşması, master programlarına doğrudan geçiş anlaşması ve uzun vadede de çift diploma alanında işbirliklerini görüştü.

Görüşmelerin ardından, üniversite temsilcileri Mühendislik Fakültesi fuaye alanında stant kurarak, Yeditepe Üniversitesi öğrencileriyle sohbet etti ve Birleşik Krallık'taki eğitim fırsatları ve burs imkanları hakkında bilgi verdi.

- 'Uluslararası ortaklıklar yeni projelerin önünü açıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, ilgili buluşmanın Yeditepe Üniversitesinin uluslararası ortaklıklarını güçlendirme ve öğrencileri için küresel akademik fırsatları genişletme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Durman, Yeditepe Üniversitesi olarak uluslararasılaştırma vizyonları doğrultusunda, Birleşik Krallık üniversiteleriyle akademik ve araştırma temelli işbirliklerini geliştirmeyi önemsediklerini kaydetti.

Bu tür temasların öğrencilerine ve akademisyenlerine yeni fırsat kapıları açtığını paylaşan Durman, 'Eğitimde uluslararası ortaklıklar sadece öğrenci değişimiyle sınırlı değil, araştırma, yenilik ve sürdürülebilirlik ekseninde de yeni projelerin önünü açıyor. Yeditepe Üniversitesi olarak uluslararası akademik ağlarımızı genişletmeye ve çok kültürlü bir öğrenme ortamı sunmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.