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Bakan Yardımcısı Malyar, geçen hafta Ukrayna güçlerinin Bahmut'ta 3 kilometrekarelik alanı kurtardığını, böylece toplam kurtarılan alanın 40 kilometrekareye çıktığını açıklamıştı.

Ukrayna ordusunun Bahmut kentinin güney kanadında ilerlemeye devam ettiğini belirten Malyar, "Geçen hafta içinde 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı. Toplamda Bahmut çevresinde kurtarılan 43 kilometrekarelik bir alandan söz edebiliriz." ifadesini kullandı.

KIEV AA- Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Malyar'ın Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde başarı elde ettiğine ilişkin açıklamasına yer verildi.

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