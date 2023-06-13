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Ukrayna birliklerinin söz konusu yöndeki karşı taarruz operasyonunda başarı elde ettiğini belirten Kovalev, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı saldırı birliklerimiz, yürüttükleri taarruz operasyonları sırasında geçtiğimiz gün Berdyansk yönünde 500 metreden 1 kilometreye kadar ilerledi. Kontrol altına alınan alan 3 kilometreye çıktı.” dedi.

Kovalev, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezinden yapılan canlı yayında Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesindeki Berdyansk yönünde düzenlediği karşı taarruz operasyonun sonuçlarını değerlendirdi.

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