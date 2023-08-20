EİNDOVEN AA- Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Eindhoven kentindeki askeri hava üssünde bir araya gelen Zelenskiy, sosyal medyadan ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy, Rutte ile önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade ederek, ana gündemin halkını Rusya'nın saldırılarından korumak için ülkesine F-16 verilmesi olduğunu bildirdi.

Giderek güçlendiklerini belirten Zelenskiy, gündemlerinde Küresel Barış Zirvesi, Barış Formülü ve Rusya'nın adalete teslim edilmesinin de bulunduğunu kaydetti.

Hollanda Savunma Bakanlığı, 18 Ağustos'ta Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesinin ABD tarafından onaylandığını açıklamıştı.

Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, yaptığı açıklamada, "ABD'nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullanarak, sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını bildirmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da işbirliği için ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a teşekkür ederek, "Bu adım, Ukrayna'nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ukrayna'ya F-16 tedariki amacıyla Hollanda ve Danimarka'nın öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti.