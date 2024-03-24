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Ukrayna basını, ülkenin Harkiv ve Krivyi Rih kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan Ukrayna hava kuvvetleri, Rusların Karadeniz tarafından Ukrayna'nın Odessa ve Mikolayiv bölgelerine "Şahed" tipi İHA'ları fırlattığını duyurdu.

Açıklamada, “Belgorod bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından 19 füze imha edildi.” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Moskova saatiyle 23.00 sıralarında Ukrayna’nın RM-70 Vampir çok namlulu roketatar kullanarak Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik “terör saldırısı” girişiminin engellendiği belirtildi.

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Ayrıca Kırım Köprüsü’nün bir süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Havadan düşen parçaların şehrin değişik yerlerine düştüğünü ve zarar verdiğini kaydeden Razvojayev, “Sivastopol ve Güney koylarında dumanlar yükseliyor.” ifadesini kullandı.

Rus ordusunun 10’dan fazla Ukrayna roketini havada imha ettiğini bildiren Razvojayev, 1 çocuk ve 1 kadının yaralandığını belirtti.

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova saatiyle 22.44’te hava saldırısı alarmı verildiğini duyurdu. Sivastopol’deki bütün hava savunma sistemlerinin çalıştığını aktaran Razvojayev, ordunun Ukrayna ’nın hava saldırılarında kullandığı hedefleri imha etmeye çalıştığını kaydetti.

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