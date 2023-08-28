Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Malyar, Bahmut yönünde bugüne kadar toplam 44 kilometrekarelik alanın kurtarıldığı kaydetti.

Ukrayna ordusunun, doğu cephesindeki Bahmut yönünde de ilerlemeye devam ettiğini aktaran Malyar, “Geçen hafta orada 1 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı.” ifadesine yer verdi.

Malyar, Ukrayna ordusunun güney cephede başarı elde ettiğini belirterek “Robotine kurtarıldı ve birliklerimiz yerleşimin güneydoğusunda ilerliyor.” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Körfez'deki iki uluslararası gücün komutanlığını teslim aldı

Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Körfez'deki iki uluslararası gücün komutanlığını teslim aldı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.