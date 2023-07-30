Haber: Mert Osman Erman

St. Petersburg'daki Afrika liderleriyle görüştükten sonra konuşan Putin, Afrika ve Çin'in girişimlerinin barış bulma temelini oluşturabileceğini belirtti.

Putin ayrıca Ukrayna ordusu saldırı halindeyken ateşkesin uygulanmasının zor olduğunu ifade etti.

Ukrayna ve Rusya daha önce belirli önkoşullar olmadan müzakere masasına oturmayacaklarını söylemişlerdi.

Kiev, herhangi bir toprak vermeyeceğini ancak Moskova'nın ülkenin "yeni toprak gerçekliğini" kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Rusya, geçen yıl komşusunu işgal etti ve ülkenin güney ve doğusundaki toprakları işgal altında tutuyor.

Bay Putin, Cumartesi günü geç saatlerdeki basın toplantısında şu anda Ukrayna cephesinde eylemleri yoğunlaştırmak için planlar olmadığını söyledi.

Aynı zamanda eleştirel seslerin tutuklanmasını savunarak, bazı kişilerin ülkeye içeriden zarar verdiğini iddia etti.

Moskova'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik eleştiriler yasaklanmış durumda ve en önemli muhalefet üyeleri ya hapse atılmış ya da sürgünde bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'daki Kırım köprüsünde bu ay meydana gelen bir patlamadan sonra "önleyici saldırılar" düzenlediğini de açıkladı.

İki kişinin öldüğü bu köprü olayını takiben Bay Putin, Ukrayna'nın bir "terörist" eylemden sorumlu olacağını iddia ederek karşılık vereceğini söylemişti. Kiev, işgal altındaki yarımada ile Rusya'yı birbirine bağlayan bu köprüdeki patlamadan resmi olarak sorumlu olmadığını söyledi.

Rusya-Afrika zirvesi, bir ay önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve Putin'in katıldığı bir Afrika heyetinin, yedi ülkeden liderler ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Sumy kentinde, bir roket saldırısında bir kişi öldü ve beş kişi yaralandı, ülkenin içişleri bakanlığı tarafından bildirildi.

Bakanlık, bir Rus füzesinin Cumartesi akşamı bir eğitim kurumuna isabet ettiğini Telegram üzerinden açıkladı. BBC bu bilgiyi doğrulamadı.

Başka bir yerde, Ukrayna'nın güney kentlerinden Zaporizhzhia'da Cumartesi günü bir füzenin "açık bir bölgeye" isabet etmesi sonucu iki kişi öldü ve bir kişi yaralandı, bir yetkili söyledi.

Şehir konseyinin sekreteri Anatoliy Kurtiev, "düşman füzesi" tarafından neden olduğu patlama dalgasının apartman pencerelerini kırdığını ve bir eğitim kurumunu ile bir süpermarketi zarar verdiğini belirtti.

Rusya, Moskova'daki bir ofis binasının, Pazar gününün erken saatlerinde gerçekleşen bir drone saldırısında hasar gördüğünü açıkladı.

Şehir belediye başkanı Sergei Sobyanin, saldırıda kimseye zarar gelmediğini ve saldırıyı Ukrayna'ya bağladığını söyledi.

Moskova'nın hava sahası geçici olarak kapatıldı, ancak Vnukovo Havalimanı o zamandan beri tekrar açıldı.

Zelensky, savaşın en şiddetli çatışmalarından bazılarının yaşandığı Bakhmut yakınlarındaki Ukrayna özel kuvvetlerini ziyaret etti.

Ukrayna makamları, Rus kuvvetlerinin Mayıs ayında ele geçirdiği doğu kent yakınlarında ilerlemeye devam ettiğini söyledi.