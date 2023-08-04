Haber: Mert Osman Erman

Cuma günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Rus ihracatının önemli bir merkezi olan limanda şiddetli patlamalar olduğunu gösteriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın deniz üssündeki iki deniz dronuyla yaptığı saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

Dronların, deniz üssünün dış limanını koruyan Rus gemileri tarafından tespit edilip imha edildiği belirtildi.

Limandaki petrol tankerlerine ham petrol yükleyen Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na göre, saldırının ardından liman gemilerin hareketini geçici olarak durdurdu.

Deniz dronları, suyun yüzeyinde veya altında çalışan küçük, insansız araçlardır.

BBC Verify tarafından yapılan araştırma, Ukrayna'nın en az 10 deniz dronu saldırısı gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu saldırılar, askeri gemilere ve Rusya'nın Sivastopol deniz üssü ile önceki bir saldırıda Novorossiysk limanını hedef aldı. Bu, Rus ve Ukrayna yetkililerinin açıklamalarına ve yerel medya raporlarına dayanmaktadır. Ukraynalı savunma kaynakları, deniz dronlarının Temmuz ayında Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne düzenlenen bir saldırıda da kullanıldığını CNN'e söyledi.

Novorossiysk, Karadeniz'in en büyük limanlarından biridir. Bölgedeki acil servisler, patlama haberlerini doğruladı ve Rus devlet medyasına göre güvenlik güçleri bilgilendirildi.

Ukrayna şu ana kadar bildirilen saldırılar hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.

Son haftalarda denizdeki çatışmalar arttı, çünkü Rusya, Rusya ve Ukrayna arasında tahılın güvenli bir şekilde su yoluyla taşınmasını sağlayan BM anlaşmasını terk etti.

Bu haftanın başlarında Rusya, Odesa ve Chornomorsk'taki büyük Karadeniz limanlarına saldırdı. Yetkililer, 60.000 ton tahılın yok edildiğini ve aynı zamanda Tuna Nehri üzerindeki limanlara saldırıldığını söyledi.

Ayrıca Cuma günü Rusya, Kırım üzerindeki 10 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.