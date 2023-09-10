Haber: Mert Osman Erman

Kyiv Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Popko, enkazın bir konut binasında yangına neden olduğunu, ancak söndürüldüğünü söyledi.

Dronlar daha önce de Kyiv'i hedef almıştı.

Pazar günü, şehir yetkilileri etkilenen bölgeleri Podilskyi, Sviatoshynskyi ve Shevchenkivskyi olarak adlandırdı, hepsi şehir merkezi içinde veya yakınındaydı. Kyiv'in hava savunma sistemi, şehri hedef alan çoğu Rus drone ve füzesini vurmakta etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Bay Popko, yaklaşık 20 İran yapımı Shahed saldırı dronunun Pazar günü düşürüldüğünü söyledi. Çeşitli yönlere gruplar halinde Kyiv üzerinden uçtuklarını söyledi.

Enkazın çoğunun açık araziye düştüğünü ekledi, ancak bazı araçları ve troleybüs kablolarını zarar gördü.

Bu arada, Rusya, Rus kuvvetleri tarafından 2014'ten bu yana işgal edilen Kırım Yarımadası yakınlarında Karadeniz üzerinde Ukrayna tarafından fırlatılan sekiz dronu imha ettiğini söylüyor. Dronlar ayrıca insansız hava araçları (İHA) olarak da adlandırılır.

Daha önce Ukrayna'ya ait olduğu iddia edilen dronlar Rusya'ya derinlemesine uçmuş, Moskova bölgesine kadar gitmiş ve son zamanlarda Pskov'daki bir askeri hava üssündeki uçakları vurmuştu. Ancak Ukraynalı yetkililer genellikle bu tür saldırılarda rol oynadıklarını ne doğruluyor ne de reddediyorlar.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca deniz uçağının Ukrayna'ya ait olduğunu söyledi ve Kırım'a doğru giden üç Ukrayna askeri hız teknesini yok ettiğini söyledi. Amerika yapımı tekneler, denizciler taşıyordu ve Snake Island'ın kuzeydoğusunda vuruldu, dedi.

BBC, bu iddiayı doğrulamadı, bu iddia sadece Rusya'nın Kırım açıklarında dört Ukrayna hız teknesini yok ettiğini söyledikten birkaç gün sonra geldi.

Daha önce, Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Rustem Umerov, Batı müttefiklerinin savaşı kazanmak için yolunda devam etmeleri ve silah tedariklerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.

"Sağlanan tüm destekler için minnettarız... Daha fazla ağır silaha ihtiyacımız var," dedi. "Bugün ihtiyacımız var. Şimdi ihtiyacımız var."

Talebinde, "Ukraynalı savaşçılar bugün demokrasi ve özgürlüğün temel değerleri için hayatlarını feda ediyorlar" dedi ve "sizden destek bekliyorlar" dedi.