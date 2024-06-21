17. dakikada Slovakya öne geçti. Soldan çizgiye inen Haraslin'in ortasında altıpasın sağında Schranz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

54. dakikada Ukrayna beraberliği yakaladı. Soldan Zinchenko'nun yerden sert ortasında penaltı noktasında topla buluşan Shaparenko'nun gelişine şutunda, top filelere gitti: 1-1

80. dakikada Ukrayna öne geçti. Shaparenko'nun savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Yaremchuk, topu kontrol ettikten sonra kaleciyle altıpasın sağında karşı karşıya kaldı. 28 yaşındaki oyuncunun, kalecinin yanından hafif dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşma, Ukrayna'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan Slovaklar, 17. dakikada Ivan Schranz'ın golüyle öne geçti. İlk yarıda kalan bölümde karşılıklı birkaç pozisyon olmasına karşın iki takım da golü bulamadı ve soyunma odasına Slovakya 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Ukrayna, 54. dakikada Mykola Shaparenko'nun golüyle eşitliği sağladı. Taraftarının da desteğiyle üstün oyununu sürdüren Ukrayna, 80. dakikada Roman Yaremchuk'un golüyle öne geçti. Kalan bölümde rakibinin beraberliği yakalamasına izin vermeyen Ukrayna, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ukrayna, gruptaki ilk puanlarını elde etti. Grupta ilk müsabakasında favori Belçika'yı 1-0 yenen Slovakya ise 3 puanda kaldı.

Schranz boş geçmiyor

Slovakya'nın hücum oyuncularından Ivan Schranz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok etkili başladı.

Slavia Prag'da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, takımının grubun ilk maçında Belçika'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada ülkesinin tek golünü atmıştı.

Ukrayna karşısında da 17. dakikada ülkesini öne geçiren gole imza atan Schranz, iki maça da skorda etki etmeyi başardı.

Ukrayna'da ilk gol Shaparenko'dan

EURO 2024'te Ukrayna adına ilk golü Mykola Shaparenko attı.

Ukrayna, grupta ilk müsabakasında gol sevinci yaşayamazken, ilk golü Slovakya filelerine gönderdi.

Müsabakanın 54. dakikasında takımının turnuvadaki ilk golüne imza atan isim ise Mykola Shaparenko oldu.

Geriden gelerek kazanan 3. takım

Ukrayna, turnuvada şu ana dek geriye düştüğü halde maç kazanan 3. takım oldu.

Şampiyonada daha önce İtalya, Arnavutluk karşısında geri düşmüş ve maçı 2-1 kazanmıştı.

Hollanda ise Polonya karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakayı aynı skorla tamamlamıştı.

Bu arada karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner için saygı duruşunda bulunuldu.