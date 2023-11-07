Haber: Mert Osman Erman

Majör Hennadiy Chastyakov, 39 yaşında, meslektaşlarından aldığı hediyelerle dairesine dönmüş ve oğluyla birlikte onları açarken el bombası patladı.

Majör Chastyakov öldü ve 13 yaşındaki oğlu ciddi şekilde yaralandı.

İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, çocuğun bombanın pimini çevirmeye başladığını söyledi.

"Ardından, asker çocuktan bombayı aldı ve pimi çekti, trajik bir patlamaya yol açtı."

Savcılar daha sonra bombayı yanlışlıkla çocuğun elinden almaya çalışırken patlattığını açıkladı.

Patlama "trajik bir kaza" olarak tanımlandı ve bakan, halktan resmi bir soruşturmanın sonucunu beklemelerini istedi. Polis, Kiev'in batı çevresindeki Chaiky'deki aile dairesinde "mühimmatın dikkatsizce işlenmesinin bir sonucu olarak" meydana geldiğini söyledi.

Ancak kısa süre sonra başka beş el bombasının daha dairede bulunduğu ortaya çıktı. Klymenko, bunların ordu mensubu bir meslektaşı tarafından hediye edildiğini söyledi.

Benzer iki el bombası daha sonradan ordu içinde bir yüzbaşı olarak tanımlanan bir meslektaşın aramasında bulundu.

Olay yerinden alınan fotoğraflar, diğer hediye çantalarıyla birlikte daire dairesinin zemininde diğer el bombalarını gösteriyor. Majör Chastyakov'un bombaları bir şişe viskiyle birlikte bir hediye çantasına getirdiği anlaşılmaktadır.

Bir kaynak Ukrainska Pravda'ya şişenin, el bombası şeklindeki bardaklarla bir hediye çantasında olduğunu ve patlamanın çantayı açtığında meydana geldiğini söyledi. Diğer raporlar, meslektaşının şişeyi şöyle verdiğini söyledi: "Seni şaşırtmak zor: İşte sana savaş bombaları ve iyi viski şişesi."

Gen Zaluzhny, Ukrayna'nın tam ölçekli işgalinin başladığı Şubat 2022'den bu yana "güvenilir bir omuz" olarak tanımladığı Majör Chastyakov'un ölümü, Ukrayna ordusu için son darbe oldu.

Ölümü, Rusya'nın Zaporizhzhia bölgesinin güney cephesine yakın bir törende roket saldırısının, ödül töreninin tehlikeli bir bölgede yapılmasına izin verilmiş eleştirilmesi ardından geldi. Pro-hükümet milletvekili Maryana Bezulha, Majör Chastyakov'un ölümünün ihmalden kaynaklandığını söyledi: "Hennadiy'in kendi doğum gününde dikkatsizlik sonucu öleceğini hiç düşünmezdim. El bombaları verilmez, hediye edilmez."

Ancak patlamanın resmi nedeni, Ukraynalı yorumcular tarafından sorgulandı, bazıları Zaluzhny'nin yardımcısının doğum günü kutlamalarına katılmış olabileceğini varsayarak kendisini hedef alan bir saldırı olup olmadığını speküle etti.

Geçen hafta Ukrayna'nın komutanı, Ukrayna'nın Rus istilacı kuvvetlerine karşı cephe hatlarındaki durum hakkında açık bir değerlendirme yaptı.

"1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi teknoloji seviyesine ulaştık ve kendimizi bir çıkmaza soktuk," dedi. "Derin ve güzel bir atılımın olmayacağı muhtemeldir."

Kremlin ve devlet başkanı Volodymr Zelensky, savaşın bir çıkmaza ulaştığını inkar etti. "Bugün insanlar yorgun, herkes yorgun ve farklı görüşler var. Bu açık, ama bir çıkmaz yok," dedi Zelensky hafta sonu.

Zelensky, Pazartesi akşamı düzenli gecelik konuşmasında Ukraynalılardan "bir arada olmamızı, gerilmememizi ve tartışmalara veya diğer önceliklere dağılmamamızı" istedi.

Ayrıca Ukrayna'nın savaş halinde olduğu ve ilan edilen sıkıyönetim altında olduğu için önümüzdeki bahar yapılması gereken başkanlık seçimleri için "şu anda uygun zamanın olmadığını" duyurdu. 2019'da seçildi.