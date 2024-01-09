Ukrayna'daki Bahmut, Avdiyivka ve diğer sıcak noktalardaki gibi Kupyansk cephesinde de Ukrayna ile Rusya orduları arasında çatışmalar devam ediyor.

Ön cephe hattında siperdeki Ukraynalı piyadeler

Ukrayna ordusundan özel izin alarak askeri yetkililer eşliğinde Kupyansk yönünde ön cephe hattında askerlerin zorlu görevini görüntülendi.

Cepheye giden yol, topçu ve hava saldırıları nedeniyle ağır hasar almış yerleşim yerlerinden geçerken Kupyansk ilçesindeki bazı sivil altyapının Rus saldırıları nedeniyle alevler içinde kaldığı görülüyor.

Araçların, topçu ve dron saldırılarının hedefi olmaması için belli mesafeyi yürüyerek geçmek gerektiğinden cephenin ön hattına ulaşmak oldukça zor oluyor.

Kupyansk cephesinde geçen yılın sonundan itibaren giderek artan Rus saldırılarını püskürten Ukraynalı askerlerin elleri, 24 saat tetikte.

Özelikle, "sıfır" olarak değerlendirilen ön cephe hattındaki siperlerde görev yapan askerlerin pürdikkat nöbet tuttukları görülüyor.

Son günlerde hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 15, gece saatlerinde ise sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü bölgede siperlerde kalan askerler, olabildiğince kamufle olmuş durumda.

Rus mevzilerine yaklaşık 600 metre uzaklıkta görev yapıyorlar

Kupyansk'ta ön cephede konuşlanan Ukraynalı askerler, AA muhabirine, görevleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Orduda "Boder" kod adıyla görev yapan 27 yaşındaki asker, "Harkiv bölgesindeki Kupyansk cephesinde görevdeyiz. Ülkemizi düşmana karşı savunuyoruz. Savaşın kısa sürede bitmesini, kısa sürede zafer kazanmayı istiyoruz." dedi.

Bulundukları siperler ile Rus mevzileri arasında sadece 600-700 metrelik mesafe bulunduğuna işaret eden Boder, "Biz burada sıfır noktasındayız. Bizimle Rus mevzileri arasında kimse yok. Savunma hattını biz tutuyoruz." diye konuştu.

İki ordu arasında sık sık çatışmaların yaşandığını anlatan Boder, "Siperdeki piyadeler için tank, topçu sistemleri, havan topu gibi silahların atışı en büyük tehdit." ifadesini kullandı.

Kupyansk ön cephe hattında "Browning" tipi makineli tüfekten sorumlu 37 yaşındaki "Maska" kod adlı asker, bu silahı oldukça sık kullandıklarını söyledi.

Maska, ön cephede olduklarından Rus piyadelerine karşı çatışmalarda makineli tüfeklerin etkili kullanılmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Kış döneminde siperde kalmanın kolay olmadığını kaydeden Maska, "Biz artık soğuk havalarda siperde görev yapmaya alıştık. Burada hava sıcaklığı sıfırın altında 24 ila 26 dereceye kadar düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

Maska, çatışmaların ne zaman çıkacağını önceden bilmek mümkün olmadığından sürekli tetikte olduklarını dile getirerek "24 saat görevdeyiz." dedi.

Rus askerleri ile aralarında sadece, "gri bölge" olarak değerlendirilen bir alan olduğunu ve siperdeki herkesin son derece dikkatli olması gerektiğini belirten Maska, olası saldırıları önlemek için karanlıkta gece görüş ekipmanı kullandıklarını söyledi.

Cephedeki "Mini Grad" sistemleri Rus mevzilerine yoğun atış yapıyor

AA ekibi, Kupyansk cephesindeki haber çalışmaları kapsamında, Ukrayna ordusuna ait "Mini Grad" çok namlulu roketatar sistemlerinin atış faaliyetlerini görüntüledi.

Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı diğer bölgelerde olduğu gibi Kupyansk cephesinde de topçu sistemleri oldukça fazla kullanılıyor.

Orduya ait "Mini Grad" sistemlerinin, Rus mevzilerine doğru gece saatlerinde de atış yaptığı görülüyor.