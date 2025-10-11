ANKARA (AA) - AA muhabirinin ULAK Haberleşme AŞ'den aldığı bilgiye göre, fuar, Dubai World Trade Centre'da 13-17 Ekim'de düzenlenecek.

Fuarın 180'i aşkın ülkeden 6 bin 800 teknoloji şirketi, 2 bin girişim ve 1200'den fazla yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Küresel teknoloji ekosisteminin en önemli buluşma noktalarından biri olarak kabul edilen etkinlikte, Türkiye'nin haberleşme altyapısındaki milli gücü olan ULAK Haberleşme de uluslararası paydaşlarla buluşacak.

ULAK Haberleşme, fuar boyunca mobil haberleşme sistemleri, güvenli ve kapalı ağ çözümleri (SD-WAN), akıllı ulaşım sistemleri (RSU-OBU) ve siber güvenlik entegrasyonlu ağ mimarileri gibi yenilikçi çözümlerini tanıtacak. Şirket, bu sistemlerle haberleşme altyapılarında güvenliği, verimliliği ve yerli teknolojilere dayalı bağımsızlığı artırmayı hedefliyor.

Geliştirilen çözümler stratejik değer taşıyor

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, GITEX gibi küresel ölçekte büyük bir organizasyonda yer almanın, Türkiye'nin haberleşme teknolojilerindeki yerli kabiliyetlerini yurt dışında anlatması açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri çözümlerin, sadece teknolojik değil, aynı zamanda stratejik değer taşıdığını vurgulayan Kömürcü, 'Bu yıl fuar boyunca özellikle yeni pazarlarda ortaklıklar geliştirmeyi ve uzun vadeli işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz.' dedi.

Kömürcü, ULAK Haberleşmenin, 5G ve ötesi haberleşme teknolojilerinde Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirdiği çözümleri uluslararası pazarlara sunarak, hem ihracat kapasitesini artırmayı hem de mühendislik kabiliyetlerini küresel arenada tanıtmayı amaçladığını bildirdi.

Şirketin ürünlerinin, kamu kurumları, savunma sanayisi, ulaşım ve enerji sektörleri gibi kritik alanlarda kullanılmak üzere tasarlandığına dikkati çeken Kömürcü, şunları kaydetti:

'Fuarda ayrıca ULAK mühendisleri, katılımcılara teknolojilerin teknik detaylarını aktarma ve potansiyel işbirliklerini değerlendirme fırsatı bulacak. Şirketimiz, etkinlik boyunca kamu ve özel sektör temsilcileriyle doğrudan görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye'nin haberleşme alanındaki mühendislik gücünü uluslararası düzeyde temsil etmeyi hedefliyor.'

Muhabir: Ayşe Böcüoğlu Bodur,Mertkan Oruç