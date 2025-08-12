Sakarya’da yaşayan genç yayıncı Ulan Esra, sosyal medya dünyasında adını duyurmaya başladı. Üç yıl önce sıfırdan başladığı dijital yolculuğunda kısa sürede önemli başarılar elde eden Esra, haftanın her günü düzenli yayın açarak sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu.

Komedi ve sohbet içerikleriyle öne çıkan yayıncı, katıldığı TikTok etkinliklerinden birincilikle dönerek adını daha geniş kitlelere duyurdu. Son dönemde oyun yayınlarına da yönelen Ulan Esra, içerik yelpazesini her geçen gün genişletiyor.

Henüz 2.000 TikTok takipçisine sahip olmasına rağmen, özellikle “Sihirbaz” kullanıcı adlı büyük destekçisinin katkılarıyla platformda görünürlüğünü artırmayı başardı. Instagram’da 10.000 takipçisi bulunan ve YouTube’da yeni yeni içerik üretmeye başlayan Esra, istikrarlı performansıyla mavi tik onayını fazlasıyla hak ediyor.