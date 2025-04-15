Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Her bir öğrencin emeğinin, geleceğe atılmış bir tohum olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, gençlerin Türkiye'nin geleceğine ışık tutan fikirlerin ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olduklarını söyledi.

Bilgi üretmeyen, ürettiği bilgiyi teknolojiye ve ürüne dönüştüremeyen toplumların ayakta kalmalarının mümkün olmadığına işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu noktada son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek küresel bir ihracat ülkesi olduk. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da, 'yapamazsınız' diyenlere inat, sarsılmaz azmimiz ve özgüvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırıp, test yayınlarına başlayarak bir tarih yazdık. Yakında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleriyle hizmete alacağımız TÜRKSAT 6A ile uydularımızın ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak."

Yarışmaya 62 üniversiteden 205 genç katıldı

Uraloğlu, yarışmanın ilk döneminin, 19 üniversiteden öğrencilerin katılımıyla başlatıldığını, kara yolları, denizcilik, hava yolları, demir yolları olmak üzere 4 kategoride, 12 farklı mansiyon alanında toplam 1 milyon 800 bin 300 liralık ödülle taçlandırdıklarını anımsattı.

Yarışmanın 2'nci döneminde 62 üniversiteden 205 gencin 115 projesiyle büyük bir coşku yaşadıklarını ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Kara yolu, denizcilik, demir yolu, havacılık-uzay ve haberleşme sektörlerinde yarışan projeler, Bakanlığımızın uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildi ve 42 proje ile 84 öğrencimiz ödüle layık görüldü. Bu yıl mansiyon ödülleri ve proje teşvik ödülleriyle 3 milyon 565 bin lira ödül veriyoruz. Siz bu projelere ilgi gösterdikçe biz ayrılan ödül miktarlarını artıracağız. Yarışma, yalnızca bir ödül için rekabet edilen bir platform değil, Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyonun, genç beyinlerle buluştuğu bir hareketin adıdır. Sizlerin yenilikçi fikirleriyle, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde AR-GE kültürünü güçlendirmeyi, sizleri Bakanlığımızın projelerinde daha da aktif görmeyi hedefliyoruz."

"Türkiye Yüzyılı, sizlerin vizyonuyla şekillenecek"

Uraloğlu, Bakanlığın, bilimsel bilgiyle kalkınma yolculuğunu hızlandırmak için de çalıştığını bildirerek, Ulaştırma ve Altyapı Akademik dergisinin, bu vizyonun bir parçası olduğunu ve ilk sayısında Kalkınma Yolu Projesi'ni ele aldıklarını, ikinci sayısında ise "Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik" temasıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

Dergiye, karbon emisyonlarını azaltan politikalar, yapay zeka uygulamaları, akıllı ulaşım sistemleri ve Yeşil Mutabakat gibi konularda makaleler beklediklerini ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"20 Nisan'a kadar DergiPark üzerinden katkılarınıza açığız. Ayrıca Bakanlık olarak, aynı bu fikir yarışmasında olduğu gibi, TEKNOFEST, bölgesel kariyer fuarları ve Bakanlığımızın organize ettiği UFEST gibi etkinlikler vesilesiyle sizlerle yakın işbirliği içinde olmaya da önem veriyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı ve en eğlenceli ulaşım festivali UFEST ile kara yolundan demir yoluna, deniz yolundan hava yoluna, haberleşmeden bilgi teknolojilerine Türkiye'ye çağ atlatan, gençlerimizin vizyonuna ilham olan eserlerimizi tanıtarak sizleri gelecek vizyonumuzun paydaşları yapmak istiyoruz. Gençlerimizin gelecekte bu alanlarda nasıl bir rol oynamak istediklerini ve sektöre katkı sağlama potansiyellerini değerli buluyor, sizlerle omuz omuza çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı, sizlerin vizyonuyla şekillenecek."

"Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin çalışıyoruz"

Uraloğlu, dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hayatın her alanında hissedildiğini belirterek, bu alanın hem büyük fırsatlar sunduğunu hem de ciddi riskler barındırdığını bildirdi.

Siber zorbalık, çevrim içi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, bazı oyun platformlarının sadece şiddeti teşvik etmekle kalmadığını aynı zamanda aile yapısına zarar verebilecek akımları özendirdiğini söyledi.

Uraloğlu, çocukların ve gençlerin dijital mecralarda güvenliğini sağlamanın AK Parti hükümetlerinin en öncelikli konularından olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tür risklerin farkında olarak, yakın bir zaman önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile bir araya geldik ve özellikle 16 yaşın altındaki gençlerimizin sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Bu doğrultuda, sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlayarak hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarla zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, sosyal medyada yaş kısıtlaması taslağına paralel olarak, Meta'nın, Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti.

Bu kararın Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ortaya koyduğunu söyleyen Uraloğlu, ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılmasının çevrim içi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen önemli adımlar olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, "Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bilinçli bir kullanıcının sadece kendisini değil, toplumu da koruyacağını vurgulayan Uraloğlu, teknolojinin insanların efendisi değil hizmetkarı olması gerektiğini ifade etti.

Uraloğlu, gençlere hitabında şu mesajları verdi:

"Şimdi sıra sizlerde. Sizler, bu ülkenin yollarını açacak, geleceğini kodlayacaksınız. Mesela, hayal edin, biriniz, yapay zeka destekli bir lojistik sistemiyle Türkiye'nin limanlarını dünya ticaretinin merkezi haline getirecek. Bir diğeriniz siber güvenlikte çığır açan bir teknolojiyle, ülkemizin kritik altyapısını koruyabilecek. Bir başkası otonom tren sistemleriyle demir yollarımızı geleceğe taşıyacak. Canı gönülden inanıyorum ki bunlar hayal değil, sizlerin elinde gerçeğe dönüşecek projelerdir."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanı Selami Yazıcı da merkezin projelerinin şekillenmesine gençlerin projeleriyle katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Gençlerin yarışmaya ilgi gösterdiğini de vurgulayan Yazıcı, öğrencilerin fikirlerine dair AR-GE çalışmalarının yapılacağını ve ilgili kurumların projeleri başlatması durumunda öğrencilerin bu projelerde yer almalarını sağlayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.