Bakan Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Uraloğlu, daha sonra İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Uraloğlu, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, Mersin'de birliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün hüküm sürdüğünü, kentin her geçen gün geliştiğini ve cazibesini artırdığını söyledi.

Kentteki büyük projelere dikkati çeken Uraloğlu, "Mersin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, genişletilen Uluslararası Limanı, yapımları hızla devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ve Akdeniz Sahil Yolu ile ülkemizin en gözde ulaşım, enerji ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Mersin’in gelişim hızına bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe hazırlamak için çok güçlü ulaşım ağı tesis ettiklerini anlattı.

Yatırımları artırarak sürdürdüklerini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu başarı yalnızca 21 yıldır yıkılmayan, dimdik duran bir iktidar ancak çok güçlü bir liderle mümkün olur. Vatanına, milletine sevdalı bir liderle. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri ve belediyeleri döneminde hayata geçen hizmetler, azimle çalışmanın meyvelerinden başka bir şey değildir. 2002'de bir gelecek vizyonu ortaya koyarak iktidara gelen Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti, savunma sanayisinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye'nin önündeki 30-40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözdü."

"Güvenli ve konforlu ulaşım ağı inşa ediyoruz"

Bakan Uraloğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli ve İstanbul Havalimanı gibi dev projelerin birbiri ardına hayata geçirildiğini, milleti büyük yatırımlarla buluşturduklarını dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, sektörler bazında gerçekleştirdiği yatırımın yaklaşık 5,4 trilyon liranın üzerinde olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2003 öncesinde 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Şu anda Türkiye, tam 29 bin 105 kilometre bölünmüş yol üzerinde seyahat ediyor. 5 kata yakın bir artıştan söz ediyoruz. İç hat uçuş nokta sayımızı 26'dan 57'ye çıkardık. İnsanımızı yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demir yolları, havalimanları… Azimli çalışmalarımızın sonucu olan gelişmiş ulaşım altyapımızla ülkemizin geçit vermeyen dağlarını tünellerimizle, vadilerini köprülerimizle aşarak bütünleştiriyoruz. Bu geliştirilmiş altyapı sayesinde ülkemizin dört bir yanına kaliteli, güvenli ve konforlu ulaşım ağ ve sistemleri inşa ediyoruz. Bu çalışmalar, yatırımcıları cezbetmekle kalmayıp aynı zamanda ekonomimize de önemli katkılarda bulunuyor. Bu da istihdam, üretim, ticaret ve turizmin artmasına imkan tanıyor."

"Torosları delerek geçip bir rüyayı gerçekleştirdik"

Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de çok önemli yatırımların ve projelerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, kentte 21 yılda ulaşım ve iletişim altyapısı için 62,7 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını anlattı.

Uraloğlu, Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin önemine işaret ederek, "Akdeniz Sahil Yolu tamamlandığında Akdeniz kıyılarının meşakkatli yolculukları tarihe gömülecek. Turizm ve tarımın iki başkenti Antalya-Mersin kara yolunda sürücülerin korkulu rüyası 'Sırtlan Yokuşu' artık tarih oldu. Bu bölümü, Torosları delerek geçip bir rüyayı gerçekleştirdik. 5,6 kilometrelik bölünmüş yolla yol güzergahında bulunan 3 tünel ve bir viyadüğün trafiğe açılması, yolu kullanan tüm sürücülerimizi sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Kentteki 136 kilometrelik demir yolu ağının yenilendiğini, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin başlatıldığını belirten Uraloğlu, "Mevcutta 361 kilometre olan hattı 312 kilometreye düşürüyoruz. Yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresini, 2 saat 15 dakikaya indirmiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nda 3 bin 500 metre uzunluğundaki pistin inşa edildiğini, üstyapı tesislerindeki yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü bildirdi.

"Önümüzde 2053 ve 2071 hedeflerimiz var"

Çalışmaları "Durmak yok, yola devam" şiarıyla yürüttüklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bugüne kadar her sözümüzü tuttuk, vadettiğimizden de fazlasını yaptık. Hizmete sunduğumuz her projeyle gurur duyuyoruz fakat yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Bundan sonra önümüzde 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Onun için hızlanarak yolumuza devam ediyoruz. Bizler, milletimizi birbirine kenetlenmiş bir aile olarak görmekteyiz. Bu nedenle, ülkemiz için planladığımız projeleri daha da geliştirmek, var olan potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmak ve sizlerin yaşam kalitesini artırmak için el birliğiyle çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışacak, gıptayla bakılan projeleri hep beraber gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'ndeki son duruma ilişkin, "Malum, gelişen emtia fiyatlarındaki artışlardan dolayı orada bir duraksamamız oldu. Onunla ilgili gerekli Cumhurbaşkanlığı kararını çıkarma aşamasındayız. Bugün de firmamızla yaptığımız görüşmede hızla yeniden çalışmalarımıza başlayacağız ve en kısa zamanda bunu bölgemize, Mersin'imizin hizmetine sunacağız. Yakın şekilde takip ediyoruz, bundan sonra da takip edeceğiz inşallah." diye konuştu.