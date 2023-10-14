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Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kamyonetteki 4 yaralanın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile kamyonetteki G.A, (34) S.A. (15) ile A.E.A. (13) yaralandı.

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