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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazı için tarihi Ala Cami'ye geldi.

Daha sonra vatandaşlar saf tutarak ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Ramazanda, dünyada en uzun ve kısa oruç arasındaki fark 4 saati geçmeyecek

Ramazanda, dünyada en uzun ve kısa oruç arasındaki fark 4 saati geçmeyecek

Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi.

Daha sonra vatandaşlar saf tutup ilk teravih namazı nı eda etti.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Adana'da çok sayıda kişi Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

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