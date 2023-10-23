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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Kazanmak için çıktık, plan yaptık ama tutmadı

Kadınlar Flöre müsabakalarında ilk 3 sıra şöyle oluştu:

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde düzenlenen ve 43 ülkeden 268 sporcunun yer aldığı organizasyonun kadınlar flöre kategorisinde Ukrayna'dan Alina Poloziuk altın madalyanın sahibi olurken, turnuvaya çeyrek finalde veda eden milli sporcu Alisa İşbir 5’inci sırada yer aldı.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu 2023-2024 yılı faaliyet programında yer alan ve olimpiyat kotasına puan veren organizasyona, Türkiye'den 81 sporcu katıldı.

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