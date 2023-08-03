Haber: Beyza Betül Cihan

9-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde, Çanakkale'nin farklı noktalarında geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek. Belediye binası meydanı, özgürlük parkı, amfi tiyatro, Çağlar Kaynak Basketbol Sahası, halk bahçesi ve barış kordonu gibi mekanlar festivalin merkezi olacak. Festivalde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif birçok etkinlik katılımcıları bekliyor olacak.

Festival kapsamında ünlü şarkıcılar ve grupların konserleri de yer alacak. Bu konserlerle festival renklenecek ve katılımcılara müzik dolu anlar yaşatacak. Özellikle akşam saat 21.30'da kent merkezindeki belediye binası meydanında düzenlenecek olan 'Adamlar' konseri, festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olacak.

Festivalin resmi açılışı ise Ağustos 2023 Perşembe günü Troia Antik Kenti'nde gerçekleşecek. Kokteylle başlayacak olan program, açılış konuşmalarıyla devam edecek. Ayrıca festival kapsamında 60. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması ödül töreni, Homeros Bilim Kültür Sanat ödülü töreni ve Möser Madalyası ödül töreni de düzenlenecek. Möser Madalyası, Çanakkale Belediyesi'ne Almanya'da bulunan Kardeş Kenti Osnabrück Belediyesi tarafından verilen prestijli bir ödül olup, bu yıl Osnabrück Belediyesi delegasyonu tarafından Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a takdim edilecek.

Festival, kültürel etkinliklerin, sanatsal performansların, spor karşılaşmalarının ve müzikal keyfin bir arada yaşanacağı dolu dolu bir etkinlik programı sunuyor. Katılımcıların keyifli ve unutulmaz anlar yaşayacağı 60. Uluslararası Troia Festivali, Çanakkale'nin zengin kültürüne ve tarihine katkı sağlayacak ve festivale katılan herkesin hoş anılarla ayrılmasını sağlayacak