Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ümit Milli Futbol Takımı , 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.