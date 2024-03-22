Ay-yıldızlılar, 83. dakikada Erencan Yardımcı'nın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Pendik

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Çağrı Yıldırım, Emrah Akkaya

Türkiye: Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 73 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş, Ravil Tagir, Ahmetcan Kaplan, Yasin Özcan (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Bartuğ Elmaz (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 78 Livan Burcu), Bertuğ Yıldırım (Dk. 78 Emircan Gürlük), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+2 Vefa Temel), Enis Destan (Dk. 46 Erencan Yardımcı)

Gürcistan: Kharatishvili, Salukvadze, Goglichidze (Dk. 87 Egoyan), Ugrekhelidze (Dk. 46 Khvadagiani), Mamatsashvili (Dk. 46 Rukhadze), Gagnidze (Dk. 73 Gordeziani), Mamageishvili (Dk. 87 Zurabiani), Odisharia (Dk. 73 Sikharulashvili), Ogbaidze (Dk. 46 Tskhovrebashvili), Morchiladze (Dk. 46 Abuashvili), Kvernadze

Goller: Dk. 16 Semih Kılıçsoy, Dk. 55 Bertuğ Yıldırım (Penaltıdan) (Türkiye), Dk. 58 Abuashvili (Gürcistan)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ugrekhelidze (Gürcistan), Dk. 86 Ravil Tagir, Dk. 88 Semih Kılıçsoy (Türkiye)

Kaynak: AA