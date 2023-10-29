Haber: Elif Hayvalı

ERZİNCAN- 1982 yılında ressam Mustafa Aydemir'in Erzincan'da askerliğini yaptığı esnada, Keşiş Dağı eteklerine 3 bin askerle yaptığı ve zamanla deforme olan 176 metre boyundaki Atatürk rölyefinin, Zafer Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Mustafa Can’ın da maddi desteği ile yıllar sonra restore edilmesi ve sağlamlaştırılması üzerine, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve vatandaşların da katılımıyla Cumhuriyet'in 100. yılında açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende açıklamada bulunan Prof. Dr. Ümit Özdağ: "Cumhuriyetimizin 100. yılında Erzincan’da dünyadaki en büyük, uzaydan görünen bir resmin, bir tablonun tamir olduktan sonra yeniden açılışını gerçekleştirdik. 112 metreden daha büyük müthiş bir tablo. Bütün siyasi partilerin temsilcileri de buradaydılar; Vali, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı. Doğrusu güzel bir açılış oldu, coşkulu bir açılış oldu. Cumhuriyeti böyle kutladık." dedi.