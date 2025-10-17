İSTANBUL (AA) - ENES TAHA ERSEN/YASİN TANER TUĞCU - Umre ibadetini yapmak üzere bir tur firmasıyla anlaşan ancak programı iptal edilen 39 yaşındaki Kadir Aksu, Hollanda'dan çıktığı umre seyahatini, motosikletiyle tek başına 8 bin kilometreden fazla yol katederek gerçekleştirdi.

Kadir Aksu, günler süren yolculuğunda yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Hollanda'da işi ve ailevi sebepler nedeniyle maddi ve manevi zorluklar yaşadığını, rahatlamaya ve manevi huzura kavuşmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Aksu, bir tur firmasıyla anlaşıp bu yılın nisan-mayıs aylarında umre yapmaya niyetlendiğini ancak planladığı seyahatin hac sezonuyla çakışması nedeniyle iptal olduğunu ifade etti.

Tur firmasıyla yaptığı görüşme sonucunda, gidebileceği en yakın tarihin aralık ayı olduğunu öğrendiğinde o kadar bekleyemeyeceğini belirten Aksu, alternatif güzergahlar ile Suudi Arabistan'a gitmek için araştırmalar yaptığını anlattı. Türkiye'de motosikletle Suudi Arabistan'a giden bir kişinin kendisine ilham kaynağı olduğunu ifade eden Aksu, kendisinin de bu şekilde umreye gitmek için hazırlıklara başladığını söyledi.

- 'İnsan bazen kaybedecek bir şeyi olmayınca gözü görmüyor'

Aksu, motosikletiyle umre planlamadan önce bu aracı yeterince kullanma tecrübesinin olmadığını, hiç uzun yol yapmadığını vurgulayarak 'Bu seyahat benim için oldukça ilginç ve bir o kadar da heyecanlıydı. Motor ile umreye gitme fikri kafamda oluştuğu zaman hiç düşünmeden hazırlıklara başladım. Ben iki yıldır motor kullanıyorum ve hiç uzun yol tecrübem yoktu. Ancak ihtiyacım olan buydu. İnsan bazen kaybedecek bir şeyi olmayınca gözü görmüyor. Allah'a teslim olup yola koyuldum.' dedi.

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra 31 Ağustos'ta Amsterdam'dan yola çıkıp 3 günde İstanbul'a vardığını belirten Aksu, burada iki gün dinlendikten sonra Habur Sınır Kapısı ve Irak üzerinden Medine'ye gitmek üzere yeniden yola koyulduğunu söyledi.

Yol boyunca hikayesini duyanların ilgisinin, dualarının ve umre ibadetini gerçekleştirecek olmanın, tüm zorlukların önüne geçtiğini dile getiren Aksu, şöyle devam etti:

'Yolculukta pek çok zorlukla karşılaştım ama hiçbir şekilde cayma veya geri dönme ya da bu mübarek yolculuğu iptal etme gibi bir düşüncem olmadı. Hedefim Mekke ve Medine'ydi. Beni gören insanlar yabancı plakayı görünce merak ediyor, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diye soruyorlardı. Yapmış olduğum yolculuğu anlatırken insanlar tabii ki şaşırıyor, inanamıyorlar. Biraz çılgınlık gibi geliyordu. Yolculuğumu duyanlar, bana hep yardımcı olmaya çalıştılar. Eksiğimi sordular. Yiyecek, içecek, konaklama gibi vesaire şeklinde beni yönlendirdiler.'

Kadir Aksu, umre seyahatinde Suudi Arabistan'daki ilk ziyaret durağının Medine olduğunu, buraya geldiğinde çok mutlu olduğunu, bütün yol yorgunluğunu ve yaşadığı manevi rahatsızlıklardan arındığını hissettiğini söyledi.

- 'Medine'den Mekke'ye giderken hissettiklerim bambaşka'

Medine'de kaldığı 7 günün ardından Mekke'ye, Kabe'yi ziyaret edip ibadetlerini yerine getirmek üzere yeniden yola koyulduğunu aktaran Aksu, o heyecanın ve hissi kelimelerle anlatamadığını dile getirdi. Kayserili gurbetçi, 'Medine çok başka bir şehirdi ancak oradan çıkıp Mekke'ye giderken hissettiklerim bambaşka, gerçekten tarif edilemez bir heyecandı.' diye konuştu.

Özellikle Medine'den çıkarken Mekke'ye ihramlı olarak girmesi gerektiği için motosiklet kullanırken ihramlı olmanın kendisini çok zorladığını, bunun yanı sıra yolda aracının arızalandığını belirten Aksu, Mekke'ye girdiği zaman ise adeta tüm zorlukların kolaylaştığını söyledi.

Aksu şöyle devam etti:

'Hava 45-50 dereceydi. Üzerimde hiçbir şekilde koruma kıyafeti yoktu. Eldiven, ayakkabı, bot vesaire hiçbir şey yoktu. Yani ihram biliyorsunuz iki parçadan oluşan bir havlu, dikişsiz havlu, üzerimde sadece o vardı. Cidde yolu üzerinde gidiyorum ama yollarda bir sıkıntı yok ancak motorda ufak bir arıza oldu, vites kolu yerinden çıktı. O beni yolculuğumdan bir saat kadar alıkoydu. Ancak tüm zorluklara rağmen Mekke'de olunca, umre ibadetimi yapınca buna değdi dedim. Almış olduğum manevi hissiyat tabii daha da farklı. Kabe'deki huzur anlatılacak gibi değil. Orada yaşanılması gerekiyor. Tamamen farklı bir duygu.'

Yaklaşık 10 gün süren ve 8 bin kilometre yol kateten Aksu, her rotada unutamayacağı anılar biriktirdiğini belirterek motosiklet meraklılarına, umre yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Suudi Arabistan'da hiç tanımadığı birinin kendisini evine davet ettiğini ve ailesiyle tanıştırdığını söyleyen Aksu, 'Türkiye'ye girdikten sonra da Mardin Kızıltepe'de bir ağabeyimiz beni evine davet etti, misafir etti. Adana'dan yine bir Yunus polisi memurumuzla güzel bir gün geçirdik. Gerçekten bu yolculuk bana hiç unutmayacağım insanları tanıttı. Allah'a çok şükür ibadetimi de yerine getirdim. Tüm motor meraklılarına bunu tavsiye ediyorum.' ifadelerini kullandı.