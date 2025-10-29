CENEVRE (AA) - Ingram, Gazze'de varılan ateşkesin ardından yaşanan sürece ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin iyi bir haber olduğunu söyleyen Ingram, bunun, çocukların her gün bombardımanlarda öldürülmesi ve yaralanması anlamına gelmediğini belirtti.

Ingram, 'Ateşkes tek başına kıtlığı sona erdirmek veya bir ailenin yarın güvenli içme suyuna sahip olmasını sağlamak anlamına gelmiyor. Bu yüzden insani müdahale çok önemli. Çünkü aileler hala günlük olarak hayatta kalmak için mücadele ediyor. Ailelerin güvendiği sistemlere verilen zarar çok büyük. Bu nedenle insanların güvenli içme suyu veya çocukları için tıbbi bakım gibi ihtiyaçlara erişiminin devamı gerçekten zor.' dedi.

Ateşkes sonrası evlerine dönen insanların tamamen yıkılmış evleriyle karşılaştıklarını ve bunları yeniden inşa etmek için çalıştıklarını aktaran Ingram, bu insanların desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ingram, ateşkesin ilk iki haftasında Gazze Şeridi'ne ulaşan yardım miktarındaki artışın iyi bir haber olduğuna değinerek, 'Bu artış bile yeterli değil. Yardımların artmaya devam ettiğini görmemiz gerekiyor çünkü sahadaki ihtiyaçlar çok büyük. Yardım miktarı hala bu çatışmadan önceki normal seviyelere ulaşmadı. Bu nedenle yardımın büyük ölçekte ve hızlı bir şekilde ulaşması gerekiyor. Çünkü riskler yüksek. Çocuklar yetersiz beslenme, hipotermi veya hastalıklar gibi önlenebilir nedenlerden dolayı ölme riski altında. Çünkü bu yardımları Gazze'ye getiremiyoruz.' diye konuştu.

Birçok bölgeye yardımları ulaştıramadıklarının altını çizen Ingram, İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'ne tüm geçişleri açarak yardımın büyük ölçekte ulaşmasını sağlamaları çağrısında bulundu.

'Hayat, özellikle Gazze'deki çocuklar ve aileler için inanılmaz derecede zor olmaya devam ediyor'

Ingram, 'Bu ateşkes, çocukların hayatlarını tamamen değiştirdi mi? Hayır. Ateşkes, her gün çok sayıda çocuğun bombalar tarafından öldürülmesini ve yaralanmasını engelledi ancak normal hayata bir gecede dönülmesini sağlamadı. 650 bin çocuğun okula dönmesini sağlamamız gerekiyor. 1 milyon çocuğun tamamının güvenli içme suyuna ve besleyici gıdalara erişimini sağlamalıyız. Hala yetersiz beslenen ve yeterli gıdaları olmadığı için bu gece aç uyuyan binlerce çocuk var.' ifadelerini kullandı.

Hastanelerde, doktor olmadığı için tedavi edilemeyen, önlenebilir hastalıklardan acı çeken çocuklar olduğunu da vurgulayan Ingram, hayatın özellikle Gazze'deki çocuklar ve aileler için inanılmaz derecede zor olmaya devam ettiğini söyledi.

Ingram, çocukların acı çekmesini ve ölmesini önlemek için ateşkesin iyi değerlendirilememesinin yürek parçalayıcı bir durum olduğunu kaydetti.

UNICEF Sözcüsü Ingram, Gazze'deki çocukların son iki yıldır yaşadıkları dehşetin ardından kendilerine gelebilmelerine yardımcı olmak için uluslararası toplumun müdahale şansının olduğunu da sözlerine ekledi.

Muhabir: Muhammet İkbal Arslan