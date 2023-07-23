Haber: Damla Oya Erman

Damon, komşusu ve oyuncu arkadaşı Emily Blunt ile katıldığı "Jake's Takes" adlı film programında yaşadığı deneyimi anlatırken, bir film çekerken bazen beklediği gibi olmayabileceğini bildiği bir proje içinde bulunduğunu ve çekimlerin yarıya gelmiş olmasına rağmen hala aylar sürebileceğini belirtti.

52 yaşındaki ünlü oyuncu, bu süreçte ailesini de yanında götürdüğünü ve onların yaşamını etkilemekten endişe duyduğunu ifade etti. "Ne yaptım?" diye düşünmeye başladığını söyleyen Damon, eşinin onu uyandırdığını ve "şimdi buradayız" dediğini aktardı.

Matt Damon, eşi Luciana Barroso ile üç kızı ve bir üvey kızıyla mutlu bir aile hayatı sürdürüyor. Daha önce ailesinin, uzun süre ayrı kalmamak adına iki haftayı geçirmemeye çalıştıklarını belirtmişti.

Bu son röportajda Oscar ödüllü aktör, bu tür zorlu anları atlatabilmesinde eşine büyük ölçüde minnettar olduğunu vurguladı. "Bir profesyonel aktör olmak, 15 saatlik bir günü tamamen vermeyi gerektirir ve hatta sonunda beklenen başarıyı elde edemeyeceğiniz bir çabadayken bile," diyen Damon, eşinin ona en iyi şekilde destek olduğunu ve bu konuda gerçekten yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.