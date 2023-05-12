HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Müşterileri de Demet Coşkun'un işletmeci tecrübesini Bodrum ve Çeşme'de de olmasını istiyor. Demet Coşkun, ''Bodrum ve Çeşme'de sürpriz bir projeye imza atabiliriz. Birçok müşterimin ortak kararı şu yönde; İstanbul'da Sebebi Çok'ta eğlendiğimiz kadar yazın hiçbir mekanda bu kadar eğlenmiyoruz. Bodrum ya da Çeşme'de de olmalısınız diyorlar. Ben de teklifleri değerlendiriyorum.'' dedi.

Demet Coşkun yaz boyunca İstanbul'da da devam edeceğini belirtirken yazlık bölgelerden gelen teklifleri değerlendireceğini vurguladı. Ayrıca Cihangir'deki terasta binlerce misafirini ağırlayacak ve onları mekanında farklı hissettirecek. Darbuka, oryantal, davul şov, fasıl şov ve dj şovlarla mekanına renk katan Demet Coşkun ünlü isimleri de ağırlayacak.