Haber: Damla Oya Erman

Üç kez Oscar ödülü kazanan Meryl Streep ve heykeltıraş Don Gummer, 1978 yılında ilk evliliklerini gerçekleştirmişlerdi ve geçtiğimiz ay 45. evlilik yıldönümlerini kutlamışlardı.

Streep ve Gummer, yıllar boyunca birçok etkinlikte bir arada görüntülenseler de, özel yaşamlarını basından uzak tutmayı tercih etmişlerdir.

Streep, 2002 yılında Vogue dergisine verdiği bir röportajda, "Bir aile kurmanın kesin bir yol haritası olmadığını" belirterek, iş yapma ihtiyacı ile sevgi dolu ilişkilere sahip olma arzusunun önemine dikkat çekmişti.

Streep, 2012 yılında "Demir Leydi" performansıyla kazandığı En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kabul ederken, "Öncelikle Don'a teşekkür etmek istiyorum, çünkü konuşmamın sonunda eşinize teşekkür ettiğinizde, onu müzikle kapatarlar ve ona, hayatımızdaki en değerli şeyi bana verdiğini bilmesini istiyorum," demişti.

Streep ve Gummer, şu an dört yetişkin çocuğun ebeveyni konumundalar; bir oğulları olan Henry ve üç kızları Mamie, Grace ve Louisa.