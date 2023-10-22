Haber: Mert Osman Erman

Çoğu ticari olarak Çin'de üretilmekte ve raflardan alınmaktadır ve çatışmada kaybedilen büyük sayıdaki dronların yerine yeni tedarikler önemlidir.

Ancak hem Ukrayna hem de Rusya için Çin dronları ve parçalarının sayısında azalma işaretleri bulunmaktadır.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Royal United Services Institute (Rusi) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Ukrayna ayda yaklaşık 10 bin dron kaybetmektedir.

Çeşitli gönüllü gruplar, Ukrayna ordusunun stoklarını yeniden doldurmak için bağışlanan fonları kullanmada etkili olmuşlardır.

Ticari dronlar, Türkiye'nin Bayraktar dronları gibi askeri amaçlar için özel olarak tasarlanmış modellerle birlikte kullanılmaktadır. Ukrayna'da kullanılan Türk Bayraktar dronları ve Rusya'da kullanılan İranlı Şahed dronları gibi.

Çin hükümeti tarafından getirilen son sınırlamalar 1 Eylül'de yürürlüğe girdi. Bu sınırlamalar, 4 kg'dan fazla olan uzun menzilli dronları ve bazı kameralar ile radyo modüllerini içeren dronla ilgili ekipmanları kapsamaktadır.

Bu tür ekipmanların Çin üreticileri artık ihracat lisansları başvurusunda bulunmak ve son kullanıcı sertifikaları sunmak zorundadır ve Pekin hükümeti - Ukrayna'nın istilasını kınamamış olan ticari Çin dronlarının askeri amaçlar için kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir.

Ukraynalı gönüllüler ve askerler, şu ana kadar Çin'in getirdiği son sınırlamaların özellikle yaygın olarak kullanılan Çin şirketi DJI tarafından üretilen hafif Mavic dronlar üzerinde minimal bir etkisi olduğunu söylüyorlar. Ancak parça tedarikinin etkilendiğini ve gelecekte durumun daha kötüleşebileceğinden endişe ettiklerini belirtiyorlar.

Lyuba Shypovych, Ukrayna ordusuna dron tedarik eden en büyük Ukraynalı gönüllü gruplardan biri olan Dignitas'ın başkanıdır ve "Şu an için tek değişiklik, Avrupa depolarında kalan herhangi bir stoku daha aktif bir şekilde satın almamızdır" diyor. "Ancak gelecekte ne yapacağımız belirsiz."

Özellikle termal görüntü kameraları gibi parçaların bulunabilirliği konusunda endişeli. "Günler kısalıyor ve geceler uzuyor, bu kesinlikle askerlerimize ve genel olarak savaşın nasıl yürütüldüğüne tedarik üzerinde etkisi olan termal görüntü dronlarının sayısının azalmasına neden oluyor. Ünitelerimiz geceleri kör oluyor" diyor. "Bu, hem rafa alınan dronlar hem de parçalara sahip dronları etkiliyor."

Parça bulunabilirliği, kendi dronlarını monte eden veya satın aldığı modelleri geliştirenler için özellikle önemlidir.

"Etki hissediliyor. Çin'in gerektirdiği lisanslar, Ukrayna'nın artık dron parçalarına erişimini sınırladı" diyor Kastus Kalinouski tugayından Oddr adını kullanan bir üst düzey dron operatörü. "Ancak dronlarımızın önceki gibi çalışmasını sağlamak için alternatifler arıyoruz."

Bu, Rusya ve Ukrayna orduları için dron tedarik eden gönüllülerin karşılaştığı en son engel sadece. Dünyanın en büyük ticari dron üreticisi DJI, 2022'nin Şubat ayında tam ölçekli istilanın başlamasından iki ay sonra her iki ülkeye doğrudan satışı durdurdu. Ayrıca dünya genelindeki distribütörlerine DJI ürünlerini Rusya veya Ukrayna müşterilerine satmamalarını da yasakladı.

Bayan Shypovych'a göre, 2022 Ağustos ile Eylül ayları arasında Avrupa'daki distribütörlere sunulan Çin dronlarının sayısında keskin bir düşüş yaşandı.

"Bu tesadüfen olmuş gibi görünmüyor. Avrupa ülkeleri, Ukraynalıların dronları ithal ettiği yerlerdir" diyor. BBC tarafından arandığında, DJI, Avrupa'daki distribütörlere sunulan dron sayısındaki herhangi bir değişikliği doğrulayamadı veya reddedemedi.

BBC tarafından sorulan 10 DJI ürünü satan İngiltere'deki şirketten hiçbiri konu hakkında yorum yapamadı.

The New York Times tarafından yapılan bir araştırma, Çinli şirketlerin son aylarda Ukraynalılara dron ve parça satışlarını azalttığını buldu.

Ancak sadece Ukrayna etkilenmiyor

1 Eylül'de yürürlüğe giren kısıtlamalara atıfta bulunan Rus gazetesi Kommersant, "Çin makamlarının dron ihracatına getirdiği sınırlamalar, tedariklerini ciddi şekilde karmaşıklaştırdı ve termal görüntü kameraları gibi bazı parçaların kıtlığına yol açtı" dedi.

Doğrudan tedarik eksikliği nedeniyle Rusya'dan alıcılar, genellikle Kazakistan gibi ülkelerde Çin dronları aramaktadır ve Kommersant'a göre Orta Asya ülkesi kendi dron ithalat düzenlemelerini sıkılaştırarak işleri daha da karmaşıklaştırmıştır.

Çin sınırlamalarının etkisini en aza indirmek için Ukraynalı gönüllüler, hem Batı'da hem de Ukrayna'da üretilen alternatifleri aramakla meşguldü. Dron motorlarının üretimini yapmak üzere Ukrayna'da bir başlangıç girişiminin hazırlandığını söyleyen Anatoly Polkovnikov, gelecek hakkında iyimser olduğunu belirtiyor: "Bu Çin sınırlamalarının genel duruma herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Uzun vadede Ukrayna'da üretimi teşvik edeceğini hissediyorum."

Ukrayna'daki savaş, dronların bu kadar geniş çapta ve bu kadar büyük sayıda kullanıldığı ilk silahlı çatışma olup, savaşan her iki tarafın bunu sürdürmeye kararlı olduğu bir durumdur.