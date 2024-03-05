Birleşmiş Milletler

Lazzarini, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes talep edilen son karar tasarısını vetosunu görüşmek için BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda konuştu.

İsrail’in saldırısı sonucu Gazze’deki ölü sayısının 150 günde 30 bini geçerek “dehşet verici” hale geldiğini belirten Lazzarini, “Nüfusun yüzde 5'i öldü, yaralandı ya da kayıp. Gazze'deki acıyı yeterince anlatmak mümkün değil. Doktorlar yaralı çocukların uzuvlarını anestezi olmadan kesiyor. Açlık ve insan yapımı kıtlık her yerde.” diye seslendi.

Lazzarini, giderek düzensiz ve tehlikeli bir yer haline gelen Gazze’de yetim kalan 17 bin çocuğa da dikkat çekerek, İsrail’in saldırılarına karşı Gazzelilerin sığınabilecekleri güvenli bir yeri kalmadığını vurguladı.

16 ülkenin UNRWA’ya 450 milyon dolar tutarındaki finansal yardımları kesme kararını da eleştiren Lazzarini, bunun, teşkilatın hayat kurtaran görevini yerine getirme kabiliyetini ciddi şekilde tehdit ettiğini ve bu soruna acil bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

“Felaket için anlamlı bir adım atılmazsa, Gazze'deki bütün insani yapı çökecek”

Lazzarini, “İçinde bulunduğumuz felaket gidişatını düzeltmek için anlamlı bir adım atılmazsa, Gazze'deki bütün insani yapı çökecek, insani yardımların arttırılması konusunda Uluslararası Adalet Divanı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması imkansız hale gelecek.” şeklinde uyarıda bulundu.

İsrail Hükümeti'nin UNRWA’nın ortadan kaldırılması yönünde defalarca yaptığı çağrıların tarafsızlıkla ilgili olmadığını vurgulayan Lazzarini, “UNRWA’ya karşı yapılan kampanya, işgal altındaki Filistin topraklarında barış için uzun süredir devam eden siyasi parametreleri BM Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’ne danışmadan değiştirmeyi amaçlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, UNRWA’nın faaliyetlerinin durdurulması halinde Filistinlilerin “uluslararası toplumun kendilerine bir kez daha sırtını döndüğünü hissedeceğine" işaret ederek, ilgili BM üyelerinden finansal yardım vaatlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Güven, UNRWA'ya destek çağrısı yaptı

BM Genel Kurulu'nda UNRWA'ya ilişkin gelişmeler hakkında oturum düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Güven, UNRWA'nın yaklaşık 75 yıldır Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağladığını ifade etti.

Güven, "Bu yardımlar elzem ve vazgeçilmez niteliktedir. Hayat kurtarmaktadır." diye konuştu.

UNRWA personelinin cesur çabalarını takdirle karşıladıklarını aktaran Güven, "Onlar, bu misyonda en büyük fedakarlığı yapıyorlar. Son 5 ayda 150 UNRWA tesisi vurulurken, 160 UNRWA personeli hayatını kaybetti. Siviller, BM bayrağı altında öldürüldü ve yaralandı." açıklamasında bulundu.

Güven, yaklaşık 30 bin personeli olan UNRWA'nın birkaç personeline yönelik olarak ortaya atılan iddialara atıfla, "söz konusu iddiaların doğruluğunu ispatlayacak güvenilir deliller halen sunulmuş değil." dedi. Bu bağlamda bazı donörlerin UNRWA'ya maddi katkılarını askıya almasının meşru görülmesinin güç olduğunu ve bu durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.

Güven, UNRWA'nın 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulduğunu anımsatarak, "Bu plaftorm, uluslararası toplumun geniş üyeliğini ve vicdanını yansıtıyor. Genel Kurul, ne UNRWA'ya sırtını çevirebilir ne de Filistinli mültecileri kendi hallerine bırakabilir." uyarısında bulundu.

Türkiye'nin UNRWA Finansmanı Çalışma Grubu Başkanı olarak ajansın eşsiz çalışmalarını desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Güven, "Tüm taraflara UNRWA'ya destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz." diyerek sözlerine son verdi.

BM: Hamas'la bağı olduğu iddia edilen UNRWA çalışanlarıyla ilgili kanıtlar bize ulaşmadı

Lazzarini, New York'taki BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma sonrasında, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

UNWRA Genel Komiseri, "Şunu da vurgulamalıyım ki, o sırada tarafıma ulaşan iddiaya ilişkin olarak herhangi bir kanıtlanmış veya delil niteliğinde bilgi veya kanıt elime ulaşmamıştır." dedi.

İsrail'in Hamas'la bağı olduğunu iddia ettiği 12 çalışanın UNRWA ile ilişkisini kesmekte acele etme konusunda pişmanlık duyup duymadığı sorulan Lazzarini "iddianın ciddiyeti nedeniyle hızlı bir şekilde harekete geçme ihtiyacı" hissettiğini ifade etti.

Gazze'ye bağışçı ülkeler tarafından yapılacak yardımların önemine değinen Lazzarini, söz konusu iddiaların ardından bu ülkelerin bağışlarını askıya almakta çok hızlı hareket edebileceklerini "öngöremediğini" dile getirdi.

Lazzarini, söz konusu kişilerle ilgili durumu bugün Genel Kurul üyeleriyle paylaştığını belirtti.

"Ajansın güvenirliğini sarsmayı amaçlayan bir korku kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu da bugün Genel Kurul'a bildirdim." diyen Lazzarini, isim vermeden UNWRA'nın kapatılması için uğraşan İsrail'i adres gösterdi.

UNRWA ve iddialar

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin yaklaşık 30 bin personeli bulunan UNRWA'dan 12 kişinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bu iddialar nedeniyle, Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.