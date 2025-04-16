Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte üniversitede Türkçe öğrenen yaklaşık 200 öğrenci ve çok sayıda katılımcı bir araya geldi.

Etkinlikte Ürdünlü öğrenciler Türk edebiyatından seçme şiirler okudu, Türkçe şarkılar seslendirdi.

YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat, etkinlikte yaptığı konuşmada Ürdün’de Türkçe öğrenimine duyulan yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

Fırat, Jadara Üniversitesi ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde Türkçe öğrenen öğrencilerin Türk kültürünü daha yakından tanıyabilmeleri için üniversitedeki faaliyetlerini arttıracaklarını belirtti.

Türkiye ile Ürdün arasındaki akademik, sosyal ve ekonomik etkileşim açısından Türkçe’nin giderek artan bir köprü vazifesi gördüğüne işaret eden Fırat, ortak tarihi ve kültürel bağların canlanmasının, iki halkın karşılıklı dil öğrenmesi ve etkileşim kurmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Üniversitede en çok ilgi Türkçeye

Etkinlikte konuşan Jadara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habes al-Zboun da üniversitelerinde öğretilen diller arasında en çok ilgi gören dilin Türkçe olduğunu söyledi.

Dünyada en çok konuşulan dillerden birisinin Türkçe olduğuna dikkati çeken al-Zboun, "Türkçe öğrenen gençlerin kardeş iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Jadara Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şükri Al-Maraşde ile birlikte çok sayıda akademisyen ve davetlinin katıldığı etkinliğin sonunda Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.