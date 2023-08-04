İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, hekimlerin kendi dijital yeteneklerini artırarak yeni dünyanın hekimleri haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sur, sağlıkta inovasyon için yapay zeka ve veri bilimi dersini başlattıklarını kaydetti.

Yapay zeka ve büyük veri odaklı derslerin, öğrencilerin temel ve klinik yetkinliklerinin gelişmesi, çeşitlenmesinde bütünleyici beceri kazandıracağına inandıklarını kaydeden Sur, tıp eğitimini farklı mühendislik alanlarıyla da desteklediklerini açıkladı.

İnsan sağlığının genetik kalıtsal birtakım belirleyicilerle şekillendiğinin doğru olduğunu, ancak bütün işin bundan ibaret olmadığını söyleyen Sur, şunları kaydetti:

'Beslenme düzenimiz, alışkanlıklarımız, spor yapıp yapmadığımız, stres düzeyimiz, bağımlılıklarımız, sigara, alkol, kumar, internet gibi bağımlılık alışkanlıklarımız iyi bir uyku düzeninin olup olmaması gibi nedenler bizim sağlık düzeyimizi belirleyen diğer faktörler.

Giderek nüfusun artması, insanların şehirlerde yoğunlaşmaları ve yapay gıdalarla beslenmeleri, kendi gıdalarını üretememeleri, yeterince havadan, oksijenden, güneşten, ormandan, denizden yararlanamamaları, şehir hayatının getirdiği bazı olumsuzluklar da sağlığımızı tehdit eden faktörler arasında. Günden güne sağlıklı gıdaya erişimin zorlaştığını da ayrıca belirtmek gerekir.'

Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çalışmaları kapsamında özellikle bakterilerin virüslerin genlerine ilişkin çalışmalar yürütüyor.

Virüslere karşı aşı geliştirme, önlemler alma konusunda genetikle birlikte yürüttüğümüz birtakım çalışmalarımız mevcut. Bu alanda TÜBİTAK’tan ve Avrupa birliğinden aldığımız projeler var. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüz de etkin çalışmalar ortaya koymaktadır. Biz Tıp Eğitimini genetik alanındaki araştırma merkezlerimiz, mühendislik ve doğa bilimleri fakültemizin AR-GE çalışmalarıyla destekliyor, hekimlik ve bilim insanlığı çerçevesini net olarak öğrencilerimizin görüş açılarına yerleştirmeye çalışıyoruz. Dünya ve bilim değişiyor. Elbette buna bağlı olarak da sunulan sağlık hizmetleri de değişmek zorunda.'

- 'Uzaktan sağlık hizmeti kavramı öne çıktı'

Sur, 21. yüzyılın sağlık hizmetlerinin özellikleri sayıldığında uzaktan sağlık hizmeti kavramının öne çıktığını belirterek, 'Yapay zeka tabii ki son dönemde sağlık teknolojileri ile sağlık hizmetlerinin de içine girdi. Sağlık Bilimlerinde yapay zeka uygulamalarını kurulduğumuz 2011 yılından itibaren uygulamada ve akademik çalışmalarımızda önceliyoruz.' açıklamasında bulundu.

Artık daha az yanılarak teşhis koyabildiklerini belirten Sur, 'Bu insanlık için bir kazanımdır. Bireyler artık evinden doktoruna online bağlanıp şikayetleri söyleyebiliyor, kamerayı yarasına ya da lezyona tutup doktoruna evinden gösterebiliyor. Yani hiçbir yere gitmeden tedavisini alabiliyor ve elektronik reçetesiyle ilaçlarına kavuşabiliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka teknolojileriyle birçok şeyin daha kusursuzca, otomatik olarak makine tarafından yapıldığı bir dünyada olunduğunu açıklayan Sur, hekimlerin kendi dijital yeteneklerini artırarak yeni dünyanın hekimleri haline gelmesi gerektiğini, eğitimlerini o yöne doğru yöneltmiş bulunduklarını açıkladı.

Tıp eğitiminin en önemli parçasının uygulama olduğunu söyleyen Sur, sözlerini şöyle tamamladı:

'Uygulamaya çok önem veriyoruz. Laboratuvarlarımızda, gerçek kadavra üzerinde anatomi pratikleri yaptırarak öğrencilerimizin insan vücudunu gerçek hali tanımalarına olanak veriyoruz. Ayrıca bizim NPİSTANBUL Hastanesi ve Ataşehir Memorial Hastanesi olmak üzere iki afiliye hastanemiz var. Uygulama alanlarımızı güçlendirmek için her yıl Sağlık Bakanlığı’na bağlı iki eğitim araştırma hastanesi ile de protokoller imzalıyoruz.

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi ve Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi ile anlaşmalar imzaladık. Dolayısıyla öğrencilerimiz stajlarını hem özel hastane tarafını tanıyarak hem de devlet hastanelerindeki hastaların davranışlarını gözlemleyerek gerçekleştiriyor, tedavi ve yaklaşımları karşılaştırabiliyorlar.'