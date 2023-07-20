İstanbul

Bulgurlu Mahallesi'nde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi görevlileri, vatandaşların kullanılamayacak durumda atıl haldeki akülü sandalye ve hasta yataklarını, belirtilen adresten alarak tamirhaneye getiriyor.

Tamirhanedeki teknisyenler tarafından kontrolden geçirilen sandalye ve yataklar, yenilenerek tekrar kullanılabilir duruma getiriliyor.

Merkeze gelecek imkanı olmayan engelli bireylerin eşyaları, onarıldıktan sonra görevliler tarafından adrese teslim ediliyor.

İkame araç veriliyor

Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bakım onarım teknisyeni Ferhat Gürsül, "Vatandaşlardan gelen atıl haldeki araçları ve hasta yatakları evlerden alıyoruz. Bunların bakımlarını yaptıktan sonra tekrar ücretsiz şekilde ihtiyaç sahibine veriyoruz." dedi.

Gürsül, tamamen bozulmuş, tamiri mümkün olmayan sandalye ve yatakların parçalarını ise geri dönüştürerek, diğer araç ve yatakların tamirinde kullandıklarını anlattı.

Araçların onarılma süresi boyunca engelli vatandaşlara ikame araç verdiklerini belirten Gürsül, geri dönüşümden faydalanmaya çalıştıklarını söyledi.

AA