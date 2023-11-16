Haber: Mert Osman Erman

2011'de, İngiltere'nin en üst düzey generallerinden biri olan ve şu anda Britanya Silahlı Kuvvetleri'nin ikinci en üst düzey subayı olan Gen Gwyn Jenkins, SAS askerlerinin Afganistan'da kelepçeli tutukluları infaz ettiğini iddia ettiği uyarısını yazılı olarak almıştı.

BBC Panorama, Gen Jenkins'in, SAS üyelerinin yargısız infazları anlattığı sohbetlere dair hesapları aldığını, ancak bu delilleri askeri polise yönlendirmek yerine, bunları gizli bir dosyaya koyup kilitlediğini ortaya çıkarabildi.

Delillerin askeri polise yönlendirilmemesi daha önce mahkemede açıklanmıştı, ancak bu delillerin içinde bulunduğu dosyanın kimliği Savunma Bakanlığı tarafından halktan gizlenmişti.

O dönemde özel kuvvetlerin üst rütbeli bir albayı olan Gen Jenkins, ilk olarak doğrudan üst amiri olan o dönemin özel kuvvetler başkanı Gen Jonathan Page'e, delillerin doğasını anlattıktan sonra Nisan 2011'de sınıflandırılmış bir dosya oluşturdu.

İngiliz yasalarına göre, komuta subayları, savaş suçu işlendiğine dair herhangi bir kanıya vakıf olmaları durumunda askeri polisi bilgilendirme yasal yükümlülüğüne sahiptir.

Ancak tanıklıkları içeren dosya, Gen Jenkins'in ordudaki kademelerinde yükseldiği dört yıl boyunca birkaç subay hariç, sınırlı bir sayıda kişiye bilinen bir şekilde kilitli kaldı. Ayrı bir özel kuvvetler içeri sızdırıcı, dosyanın varlığını Kraliyet Askeri Polisine bildirdi.

Gen Jenkins'in sınıflandırılmış dosyayı oluşturduğu ayın aynısında, o, Afganistan'daki tüm Birleşik Krallık Özel Kuvvetlerinin başı oldu. Daha sonra Birleşik Krallık Özel Kuvvetlerinin direktörü ve ardından savunma personeli başkan yardımcısı olan Jenkins, bu terfisiyle iki yıldızlı bir generalden dört yıldızlı bir general haline geldi.

İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da yaptığı şüpheli cinayetler, BBC ve diğer medya kuruluşlarının SAS tarafından gerçekleştirilen gece baskınlarına ilişkin raporlamalarının ardından, Kraliyet Adalet Mahkemeleri'nde yürütülen bir yargıç liderliğindeki kamu soruşturmasının konusu haline geldi.

Geçen yıl Panorama, bir SAS alayının 2011'in Mayıs ayında sona eren altı aylık bir turda şüpheli koşullarda 54 kişiyi öldürdüğünü ortaya çıkardı. Mart 2011'de Gen Jenkins, Özel Kuvvetlerin (SBS) deniz eşdeğeri olan bir albay olarak görev yapıyordu ve İngiltere Özel Kuvvetlerinin en üst düzey subaylarından biriydi.

O ay, komutasındaki bir subay, bir SAS üyesinin iddiaya göre kendisine, elit ordu birliği üyelerinin saldırgan, hızlı hareket eden gece baskınları sırasında silahsız kişileri ve gözaltındaki kişileri hukuka aykırı bir şekilde öldürdüğünü itiraf ettiği bir konuşmayı rapor etti.

Gen Jenkins, subayı resmi bir ifade yazmaya talimat verdi. Subay, SAS askerinin ona, SAS birimlerinin tehdit oluştursalar bile gece baskınları sırasında tüm savaşa uygun yaşta erkekleri öldürdüğünü söyledi.

Savaşa uygun yaşta erkekler, özel kuvvetlerin takımları tarafından 15 yaşından büyük olarak kabul edilen herkesi içeriyordu.

"Bu durumlardan birinde, bir kişinin başına bir yastık koyularak bir tabanca ile öldürüldüğü ifade edildi," diye yazdı SBS subayı.

Subay ayrıca, SAS askerinin, silahsız Afganların cesetlerine silahların bırakıldığı veya yakınına bırakıldığı ve ardından bu öldürmeleri meşrulaştırmak için fotoğraflandığı, askeri terminolojide "bırakma silahları" olarak bilinen bir taktiği kullandığını ima etti.

Subayın ifadesini okuduktan sonra Gen Jenkins, doğrudan üst amiri olan Gen Jonathan Page'e yazdı ve "UKSF tarafından EJK ŞÜPHELİLERİ" başlığını kullandı; EJK, "yargısız infaz" anlamına gelir. Gen Jenkins, SAS'ın "supposed Taliban affiliates" adlı kişilere yönelik "özet infazlar" gerçekleştirdiğine dair dedikoduları "bir süredir" duyduğunu, ancak şimdi "UK Özel Kuvvetleri"nin itibarını ciddi şekilde tehlikeye atabilecek nitelikte daha fazla bilgi aldığını yazdı.

"Bu, bazı durumlarda [SAS] tarafından kelepçelenmiş bireylerin kasıtlı olarak öldürülmesini ve ardından kendini savunmada yasal bir öldürmeyi öneren delillerin düzenlenmesini içermiştir," diye yazdı Gen Jenkins.

Gen Jenkins, SAS alaylarının gece baskınları sırasında herhangi bir savaşa uygun yaşta Afgan erkeği öldürme "gayri resmi bir politikası" olduğuna dair bir izlenim edindiğini ve bu kişilerin "anında tehdit oluştursalar bile" öldürüldüğünü belirtti.

İki gün sonra Gen Page'in başkan yardımcısı, Gen Page'e, SBS içindeki birkaç ihbarcının SAS üyelerinden benzer hikayeler duyduğunu ve Gen Jenkins'in ihbarcıların tanıklıklarının güvenilir olduğunu düşündüğünü yazan sınıflandırılmış bir not gönderdi.

"Askeri Özel Kuvvetler içindeki bu tip ifadelere benim içgüdüm, daha derin bir soruşturmanın haklı olduğu, umarım zihinleri dinlendirmek için… veya en kötü ihtimalle suçluların önüne geçmek için," diye yazdı başkan yardımcısı.

Gen Jenkins'in endişelerini detaylandıran bir mektup yazdığı günün ertesinde, o, "kontrollü erişim güvenlik bölmesi" adı verilen bir dosya oluşturdu - bu, ihbarcı tanıklığının sadece Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri içindeki birkaç subayın erişebildiği bir dosyaydı.

Bölme, "Afganistan'da [SAS] üyeleri tarafından [yargısız infaz] gerçekleştirildiğine dair anekdot delilleri" yazan İngiliz Özel Kuvvetlerinin resmi belgelerine göre, "bu meseleyle ilgili daha hassas yönlerin ele alınması için ek bir kontrol seviyesi sağlamak amacıyla" oluşturuldu.

Belgede şunlar da yazılıydı: "Bu Bölme tarafından korunan bilgilerin yayılması, [UKSF]'nin itibarına ciddi zarar verebilir, daha fazla soruşturmayı önyargılayabilir ve mevcut operasyonları bozabilir."

2020'de Yüksek Mahkeme'deki ifadesinde, Kraliyet Askeri Polisi'nin bir gece baskınında öldürülen Afgan ailelerinden birinin getirdiği bir davada, Albay Robert Morris, Gen Jenkins'in oluşturduğu kontrollü erişim bölmesinin yıllarca kanıtlara erişimlerini engellediğini söyledi.

Gen Page, Gen Jenkins'in mektubuna yanıt olarak, SAS birimlerinin gece baskınlarında kullandığı taktikleri inceleyen nadir bir resmi inceleme talep etti. Bir özel kuvvetler subayı, incelenen SAS alayından personeli sorgulamak için Afganistan'a gönderildi.

Ancak bu subay - Afganistan'da bir alayı komuta etmiş olan bir SAS yüzbaşısı - olay yerlerinden hiçbirini ziyaret etmemiş gibi görünüyordu. BBC'nin anladığına göre, subay, askeri dışında hiçbir tanığı görüşmedi ve incelemesi bir haftadan daha kısa bir sürede tamamlandı. Mahkeme belgeleri, raporunun şüpheli öldürmelerden sorumlu SAS biriminin komutanı tarafından onaylandığını gösteriyor.

Gen Jenkins'in, 2011'in Nisan ayında Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri başkanı olarak atanmasının ardından, silahsız Afganların şüpheli infazları devam etti. Londra'da, üst düzey özel kuvvetler subayları şüpheli olayları kaydetmeye başlamıştı. Ancak özel kuvvetler liderliği, Gen Jenkins ve Gen Page dahil, meseleyi hiçbir zaman askeri polise yönlendirmedi.

2006 Silahlı Kuvvetler Yasası uyarınca, komuta subayları birlikleri tarafından işlenmiş bir savaş suçundan şüphelenmeleri durumunda askeri polisi bilgilendirme yasal zorunluluğuna sahiptir ve bu konuda yapmadıkları takdirde cezalandırılabilirler.

Gen Jenkins, bir yıl boyunca Afganistan'da Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri başkanı olarak görev yaptıktan sonra Birleşik Krallık'a dönerek Başbakan David Cameron'ın askeri yardımcısı olarak hükümete katıldı ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü.

O yıl, Kraliyet Askeri Polisi, 2011'in ilk yarısında turda olan SAS alayının şüpheli yüzlerce öldürme olayını inceleyen bir soruşturma başlattı. Soruşturma daha sonra hiçbir suçlama getirilmeden kapatıldı - bu karar, bazı hükümet üyeleri ve sivil hizmetin üst düzey yetkilileri arasında rahatsızlık yarattı.

Askeri polis soruşturmacıları, BBC'ye, SAS cinayetlerini derinlemesine ve bağımsız bir şekilde araştırmalarına izin verilmediğini söyledi. Soruşturmacılar, temel tanıkları sorgulama ve adli kanıt toplama ve resmi şüphelileri bırakma emrini almadan bırakıldıklarını söyledi.

Savunma Bakanlığı, 2022'de başlattığı kamu soruşturmasını destekleme taahhüdünde bulunduğunu ve bu konuda yapılan iddialar hakkında yorum yapmanın uygun olmayacağını BBC'ye bildirdi.