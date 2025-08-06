En kolay teşhis edilebilen hastalıklardan biri olan hemoroid, kişide uyandırdığı yoğun utanma duygusundan dolayı ihmal edilir. Bu sebepten dolayı çoğu zaman hastalık ilerler ve tedavi süreci daha sıkıntılı geçer. Hemoroid, konuşmaktan çekinilen bu hastalıkların başında geliyor.

Hemoroid ihmale gelmez

İki çeşidi bulunan hemoroid hastalığında, genişleyen damarlar zamanla makatın dışına doğru çıkabilir. Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid, çeşitli nedenlere bağlı olarak anal kanalın üst kısmında meydana gelen damarsal genişlemelerdir.

Hemoroid nasıl ortaya çıkıyor?

Tuvalet ihtiyacını gidermemize yardımcı olan iç ve dış olmak üzere iki adet kas vardır. Dış kaslar dışkılama ihtiyacında bizim kontrolümüzde açılır, iç kas da buna paralel olarak kendiliğinden genişler. Ancak çeşitli sebeplere bağlı olarak kaslarımızı rahatlıkla kontrol edemeyiz ve ıkınma, zorlanma başlar, bu basınç artışıyla buradaki damarlarda şişme meydana gelir ve hemoroid ortaya çıkar.

Genel olarak;

- Uzun süren kabızlık

- İshal

- Dışkılama sırasında çok fazla ıkınma

- Obezite

- Normal doğum

- Lohusalık

- Stres, sinir

- Pelvik bölgede yer alan tümörler

- Kalın bağırsak kanseri

- Ata binmek, şoförlük gibi spor ve meslek grupları

- Alkol bağımlılığı hemoroidin oluşmasına neden olan etkenler arasında yer almaktadır.

Yanlış beslenme büyük sorun

Eskiden hemoroid daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalık olsa da, batılı tarzda yanlış beslenme ve lif oranı düşük besinlerin hayatımıza girmesi, gençlerde de bu sorunun görünmesine yol açıyor. Çocuklarda bile rastlanan hemoroid, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görünüyor.

Hemoroid hastalığının belirtileri nelerdir?

- Makatta meydana gelen kanama

- Makatta acı ve ağrı

- Makatta ele gelen şişlik

- Kaşıntı ve döküntü

- Akıntı

Hemoroid nasıl teşhis edilir?

Hemoroid problemi yaşayan birçok kişinin en merak ettiği konuların başında nasıl teşhis edildiği geliyor. Çoğu hastanın utanıp doktora gitmekten çekindiği hemoroid için genel olarak anal muayene yapılır. Eğer hastanın kanama şikayeti varsa rektoskopi uygulanır. Kırk yaşın üstünde olup anal muayene ile hemoroid olduğu kesinleşen hastalardan ise kolonoskopi istenir.

Hemoroid nasıl tedavi edilir?

Hemoroid tedavisinde öncelikle kabızlığı giderecek önlemler alınır. Beslenme düzeni değiştirilerek bol lifli bir diyet programı hazırlanır. Bunun yanı sıra hastalığın seviyesine göre lokal krem ve pomatlar tercih edilebilir. Hemoroidin tamamen alınması içinse cerrahi yöntemler veya lazer tedavisi uygulanır.

Hemoroidden korunmak mümkün mü?

Bu noktada bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Öncelikle beslenme çok önemli bir adım. Bol lifli bir beslenme düzenine geçilmelidir. Posasız ve çok baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bunun yanı sıra;

- Tuvaletten çok uzun süre geçirilmemeli, tam bir boşaltım için kaslar çok zorlanmamalıdır

- Tuvalet ihtiyacı ertelenmemelidir

- Kişi kendini dışkılamaya zorlamamalıdır

- Çok ağır yük kaldırılmamalıdır

- Çocuklara düzenli tuvalet ihtiyacı kazandırılmalıdır.