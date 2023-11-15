Haber: Mert Osman Erman

İşçiler, kuzeydeki Uttarakhand eyaletinde bir tünel inşa ederken, pazar günü bir kısmı toprak kaymasından dolayı çöktü.

Eyalet ve federal kurtarma ekipleri, erkeklere ulaşmak için enkazı delmek için devasa bir matkap kullanıyorlar.

Yetkililer, işçilerle iletişim kurmayı başardılar.

Yetkililere göre, kurtarma operasyonlarını hızlandırmak için Delhi'den yeni ve daha sofistike matkap ekipmanı getirildi.

Makine Çarşamba günü Hint Hava Kuvvetleri tarafından Himalayalar'daki Uttarkashi kasabasına hava yoluyla taşındı.

Yetkililere göre işçiler, tünelin 200 metre içinde mahsur kaldı ve hiçbiri yaralanmadı. Son 72 saat boyunca kurtarıcılar, erkeklere yiyecek, su ve oksijen sağlıyorlar.

Ancak onları tehlikeden çıkarmak için ne kadar süre gerekeceği hâlâ belirsiz. "Kurtarma operasyonları her gün gün boyu devam ediyor. Erkekleri dışarı çıkarmak için her çabayı sarf ediyoruz," diyen ekibin başındaki Karam Veer Singh, BBC Hindi'ye söyledi.

Salı günü eyalet hükümeti, işçilere ulaşmak için enkazın içine 900 mm çapında bir metal boru delmek ve yerleştirmek için bir karar almıştı. Ardından işçiler, bu boru içinden güvenli bir şekilde geçebilirlerdi.

Ancak matkap hızı, "doğal engeller" nedeniyle yavaşladı ve bu durum kurtarıcıların onlara ulaşmasını zorlaştırdı, dedi Uttarakhand polisinin genel müdürü Ashok Kumar.

Kumar, kurtarma çabalarının "savaş haliyle" devam ettiğini ve yeni ekipman geldiğinde hızlanacağını söyledi.

"Erkekleri kurtaracağımıza güveniyoruz, ancak o zamana kadar sabırlı olmalı ve inancımızı korumalıyız," diye ekledi.

Bu arada inşaat işçileri Çarşamba günü tünelin dışında protesto düzenledi, yetkililerden daha hızlı hareket etmelerini istedi.

İşçilerin aile üyeleri de gösteriye katıldı. "Tünele gittim ve babamla oksijen borusu aracılığıyla konuştum. Bana çıkacaklarını söyledi," diyen babası arasında mahsur kalanlardan Akash, dedi. Kaza, Pazar günü yerel saatle 05:00'te (23:30 GMT) meydana geldi.

Yakındaki bir toprak kayması, tüneline yoğun enkazın düşmesine neden oldu ve tünelin çökmesine yol açtı. Enkaz yığınları, işçilere oksijen tedarikini kesti. Yetkililere göre, mahsur kalan adamlarla Pazar gecesi telsizler aracılığıyla iletişim kurduklarını söyledi.

Tünel, Hindistan federal hükümetinin Uttarakhand eyaletindeki ünlü hac yerlerine bağlantıyı artırmak için başlattığı büyük bir otoyol projesinin bir parçası. Birkaç Himalaya zirvesi ve buzulun bulunduğu dağlık eyalette, Hinduizm için kutsal sayılan yerler bulunmaktadır.

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, ulusal ve eyalet felaket yardım ekiplerinin kurtarma çabalarında birlikte çalıştığını söyledi.

"Mahsur kalan tüneldeki tüm işçiler güvende ve onları en kısa sürede çıkarmak için her çaba sarf ediliyor," dediği ofisinden yapılan bir açıklamada.