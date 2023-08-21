İSTANBUL- MDA, 2018 yılında çıktığı yolculuğuna altıncısı ile devam ediyor. 1-3 Eylül tarihleri arasında İstanbul Polonezköy’de, sanatçıların, atölye eğitmenlerinin, masal anlatıcılarının, katılımcıların üç gün boyunca bir çember etrafında toplanmasına vesile olacak MDA 2023, Uyanış teması etrafında şekillenen programıyla kolektif üretimi ve iyileşmeyi hedefliyor.

MDA, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 13.sü olan İklim Eylemini destekliyor. Her yıl “Organik Sahne” isminin verildiği sahneyi doğadan ürünler eşliğinde özel olarak tasarlıyor. Festival süresince minimum atık üretiyor ve üretilen atıkları ayrıştırıyor. Yukarı dönüşüm ve sıfır atık hakkında farkındalık sağlayıcı etkinlikler düzenliyor.

Üç günlük deneyimsel bir yaşam alanı sunan MDA’nın bu yıl planlanan programında; gün boyu müzik, sanat ve doğaya dair paneller ve atölyeler düzenlenecek. Organik Sahne’de Bade Nosa, Maya Perest, Heykel, Ecem Türkoğlu, Onur Kahvecioğlu, Selin Sümbültepe ve Soprano Band yer alırken; Hawaii Kültürü ve Dansı, Mandala, Poi, Ritim, Antik Oyun Tasarımı gibi atölyeler fark yaratacak. Sound in Forest’ta Can Özyıldız, Hazal Günal, Nil Dönmez, Taner Poyraz ve Kukla Tiyatrosu’nu izleme fırsatı bulacak olan ziyaretçiler, MüzikisTalks’ta Prof. Dr. Itır Erhart, Leyan Senay ve Mustafa Çokran’ın söyleşilerini dinleyebilecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI