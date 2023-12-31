Ankara

Adalet Bakanlığının "2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 590-885 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 1775-2 bin 375, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 375-2 bin 965 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 965-3 bin 560 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 560-4 bin 155 lira arasında ödeme yapılacak.

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Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 885-1180 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 1180-1480 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 1480-1775 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1775- 2 bin 70 lira arasında ücret ödenecek.

Kaynak: AA