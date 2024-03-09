Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Taha Can Tuman, Türkiye'de son yıllarda obezite oranlarındaki ciddi artışın nedeninin genetik, hormonal, sosyokültürel, psikolojik ve çevresel faktörler olduğunu belirtti.

Kontrolsüz yemek yeme, aç olmadığı halde duygusal yeme ve gece yeme gibi problemlerin altında psikolojik faktörlerin rol oynadığını da belirten Doç. Dr. Tuman, "Obeziteye neden olan psikolojik faktörlere bakacak olursak aşırı yeme, yemek yeme üzerinde kontrol kaybı, aç olmadığı halde duygusal yeme ve gece yeme gibi problemli davranışlarının olduğunu görürüz. Obezite hastalığı olanlarda karbonhidrattan zengin gıdaların aşırı tüketimi, karbonhidrat aşerme ve arama davranışlarının görülmesi yeme bağımlılığına neden olur." ifadelerini kullandı.

Tuman, Özellikle karbonhidrat ağırlıklı besinlerin, alkol ve diğer maddelerde olduğu gibi beynin ödül merkezini uyardığının altını çizerek, " Birçok kişi belli gıdaları yemediğinde diğer bağımlılıklarda olduğu gibi yoksunluk yaşar, gıdaları aşerir ve yeme davranışı üzerindeki kontrollerini kaybeder. Karbonhidrat içeren besinler, kan şekerini hızla yükselttiğinden ödül merkezini uyararak kişinin kendisini daha iyi hissetmesini ve duygusal yeme olarak da adlandırılan iç sıkıntısı, huzursuzluk, depresif duygu durumla baş etmesini sağlar." yorumunu yaptı.

"Sosyal medya reklamları yeme bağımlılığını artırıyor"

Yeme bağımlılığı, kalp damar hastalıkları, obezite, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve beyin damar hastalıkları açısından riski artırdığını da belirten Doç. Dr. Tuman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeme bağımlılığı için önerilen kriterlere bakıldığında tolerans gelişimi dediğimiz, yediğinde aldığı etkiyi elde edebilmek için gittikçe artan miktarlarda yeme, yemediğinde ortaya çıkan psikolojik ve fizyolojik yoksunluk belirtileri, yeme davranışı üzerindeki kontrolün kaybı, yeme ile ilgili sürekli zihinsel meşguliyet, aşırı yeme nedeniyle ortaya çıkan fiziksel problemlere rağmen yeme davranışının sürdürülmesi vardır. Aynı zamanda kısıtlayıcı diyetler yapmak ödül duyarlılığında artışa, dürtüsel yemelere ve yeme davranışı üzerindeki kontrolün kaybına neden olur. Sosyal medyada yüksek kalorili karbonhidrat içeren gıdaların reklamlarına maruz kalmak yeme bağımlılığı riskini artırır. Yeme bağımlılığı tedavisinde bilişsel davranışçı terapi, psikososyal müdahaleler ve ödül merkezini uyararak etki gösteren bazı ilaçlar kullanılabilir."