İstanbul

Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 62. sezonun şampiyonu, İtalya'nın Torino kentinde yapılan Süper Final maçında belirlendi.

Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 27-25, 25-17, 23-25, 25-17 setlerle 3-1 yendi.

Sarı-siyahlı ekip, 9. kez finalde mücadele ettiği finalde 6. kez mutlu sona ulaştı.

Kupa 8. kez Türkiye'de

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde etti.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk kazanan Türk ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

Türk kadın voleybolunun 24. uluslararası kupası

Türk kadın voleybol takımları, 24. kez uluslararası arenada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Dünya çapında FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ile Avrupa kapsamındaki CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluk kupası, 5 farklı takım tarafından 24. kez Türkiye'ye kazandırıldı.

Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 12 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 6 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 1 kupayla Yeşilyurt takip etti.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.

VakıfBank-Guidetti birlikteliği kazanmaya devam ediyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başındaki 15. sezonunu geçiren İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 27. kupa sevincini yaşadı.

İtalyan başantrenör, 2008-2009 sezonundan bu sezona kadar VakıfBank'ın başında 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu gördü.

Bu sezon FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Şampiyonlar Kupası'nda finali kaybeden sarı-siyahlılar, ilk kupasını AXA Sigorta Kupa Voley'de kaldırdı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde de mutlu sona ulaşan VakıfBank-Guidetti birlikteliğinin 27. şampiyonluğu kayıtlara geçti.

Bu zaferle Guidetti, VakıfBank tarihindeki 37 kupanın 27'sini alarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 18. randevu

VakıfBank ile Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında daha önce oynanan 17 müsabakanın 13'ünü VakıfBank, 4'ünü ise Eczacıbaşı kazandı. Takımların Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda birbirine rakip olduğu son mücadeleden de sarı-siyahlılar galibiyetle ayrıldı.

Eczacıbaşı ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 13 maçı kazanan VakıfBank, sadece 2014-2015 sezonunda yarı finalde rakibine yenildi.

Egonu son maçına çıktı

VakıfBank'ın Nijerya asıllı İtalyan yıldızı Paola Egonu, takımıyla son maçına çıktı.

Sezon başında kadroya dahil edilen Egonu, yeni sezonda sarı-siyahlı ekipte olmayacak. 24 yaşındaki pasör çaprazı, VakıfBank ile bu sezon Kupa Voley'i kazanma başarısı gösterdi.

Ülkesine dönmesi beklenen yıldız voleybolcu, Süper Final mücadelesiyle VakıfBank kariyerini noktaladı.

Maç öncesi ismi okunan Egonu'ya salondaki İtalyan sporseverler büyük destek verdi.

Kazanan takıma 500 bin avro ödül

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Süper Final'i kazanan VakıfBank ayrıca 500 bin avroluk ödülün de sahibi oldu.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'e ise 250 bin avro ödül verildi.

TVF Başkanı Üstündağ takımları yalnız bırakmadı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, iki Türk takımının İtalya'da yaptığı karşılaşmayı yerinde izledi.

Üstündağ'ın yanı sıra VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı da müsabakayı tribünden takip etti.

AA