Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Teröristlerin ikametinde 2 savunma tipi el bombası ile 2 tabanca ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Masum insanların canlarına kastedenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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AA