Haber: Mert Osman Erman

Ülkede tek kullanımlık vapelerin üretilmesi, reklamının yapılması ve tedarik edilmesini engellemek için yeni yasalar da getirilecek.

Bu, rekreasyonel vaping'i tamamen ortadan kaldırmak için daha geniş bir çabanın bir parçası olarak ortaya çıkıyor.

Vaping, sigarayı bırakmanın bir yolu olarak pazarlanmış olsa da, Avustralya'nın sağlık bakanı, "yeni bir nesil nikotin bağımlılığı" yarattığını söylüyor.

Vapeler veya e-sigaralar, içerdikleri nikotin, yapay tatlandırıcılar ve çeşitli diğer kimyasallar içeren sıvılarla dolu kartuşlara sahip lityum pil güçlü cihazlardır.

2021'den beri herhangi bir Avustralyalının doktor reçetesi olmadan e-sigaraları veya nikotin vapeleri satın alması veya ithal etmesi yasa dışı olmasına rağmen, bu kısıtlamalara rağmen bağımlılık oranları hala hızla artmıştır.

Bu yılın başlarında Sydney Üniversitesi'nden bir araştırma, 14-17 yaş arasındaki gençlerin dörtte birinden fazlasının vape yaptığını buldu, aynı yaş grubundaki gençlerin dokuzundan onunun nikotin vapelerine kolaylıkla ulaşabildiğini bulan Avustralya Kanser Konseyi de benzer bir sonuca ulaştı.

Yasağı yöneten federal sağlık bakanı Mark Butler, "Tüm Avustralya hükümetleri, gençlerimiz arasında vaping'deki rahatsız edici büyümenin durdurulması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmuştur" dedi.

Mayıs ayında, Avustralya hükümeti tek kullanımlık vapelerin kullanımını azaltma niyetini belirtti, ancak şimdiye kadar somut bir zaman çizgisi sunmamıştı.

Bay Butler, tek kullanımlık vapelerin ithalat yasağının 1 Ocak'ta başlayacağını ve mart ayına kadar tedavi edici olmayan doldurulabilir vapelerin de ülkeye girişinin yasak olacağını söylüyor.

Tedavi edici vapeleri tedarik eden ithalatçılar ve üreticiler, ürünlerinin tatları, nikotin seviyeleri ve ambalajları konusunda daha sıkı hükümet düzenlemelerine uymak zorunda kalacaklar.

Uzmanlar, vaping'in uzun vadeli etkileri hakkında henüz yeterince bilgi olmadığını uyarıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, uygulamanın kronik akciğer hastalığı ve astım ile bağlantılı olduğunu göstermiştir.

Ve Avustralya'da, vape'lerde kullanılan sıvıları inceleyen bilim adamları, akciğer sağlığını etkileyen "bir dizi kimyasal" içerdiğini uyarlamışlardır.

Avustralya'nın açıklaması, Yeni Zelanda hükümetinin vergi indirimleri için dünya lideri olan sigara yasağını kaldırdıktan sadece birkaç gün sonra geldi.