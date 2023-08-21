Enteresan bir maç izledik. Beşiktaş Avrupa maçının ardından evinde çıktığı ilk Süper Lig maçında Pendikspor karşısında iki puan bıraktı.

Mert, Rosier ve Gedson dışında farklı bir 11’le sahaya çıkan Beşiktaş, maçın başında Amir, Colley iş birliğiyle 12’nci dakikada önce geçti. Nitekim erken gelen bu güzel gol, Beşiktaş’ı rehavete sevk etti.

İlk devre boyunca Beşiktaş hücum hattı etkili fırsatlar yakaladı. Fakat golden sonra yorgunluk mu, rehavet mi? Bilinmez. Aboubakar, Gedson ve Muleka yakaladıkları net pozisyonları son vuruşlardaki etkisizliğiyle gole çeviremedi. Rakibin istediği buydu gol yememek ve kontradan gol bulmak.

İkinci devre başladığında Süper Lig’in yeni takımı Pendikspor, ön alan baskısıyla maça etkili başladı. Pendikspor savunması geçişleri engelleyerek Beşiktaş orta sahasının ileri üçlüyle bağlantısını kesti. Şenol Güneş bu durumu fark edince önce kanatları ardından orta sahanın merkezini değiştirdi. Ancak Amir oyundan çıkınca Beşiktaş orta sahayı tamamen kaybetti.

Çözüm olması gereken oyuncu değişikliği soruna dönüştü. Bence Aboubakar da erken çıktı. Girenler hazır değildi. Aboubakar, oynadığı her maçta skora etki eden bir hücum oyuncusu. Bu maçta iyi değildi ilerde çok yalnız kaldı. Bazen şans golleri vardır onu atabilecek tek oyuncuydu. O da çıkınca Beşiktaş hiç üretemedi.

Alınan bu skordan sonra şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu maçta kaybedilen 2 puandan daha büyük sıkıntı; Beşiktaş’ın haftada iki kez maç yapacak kadrosu yok. Hamle şansı kısıtlı. Avrupa maçlarıyla birlikte Beşiktaş’ın fikstürü çok sıkışık. Kadro planlanmasında büyük hatalar var.

Öte yandan sorulacak birçok soru var. Beşiktaş’ın iptal edilen golünün yayıncı kuruluş tarafından ekrana verilmemesinin nedeni nedir? Üstelik bu pozisyonda VAR’ın devreye girmemesi, VAR çizgisinin çekilmemesi neden? Defalarca izledik Masuaku’nun o golünün sayılmamasının nedeni gerekçeleriyle kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Bekliyoruz.