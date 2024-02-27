Haber: Damla Oya Erman

İspanya'nın Pamplona yakınlarındaki Guanyin Bölgesi'ndeki eski bir yerleşim yerinin kazıları sırasında 2021'de keşfedilen Irulegi Eli'nin Vasconic dilinde yazılmış olduğu ortaya çıktı.

Eli, Roma Sertoria Savaşları dönemine (MÖ 80-72) ait olup, Roma isyancıları (Sertorians) ile Roma hükümeti (Sullans) arasındaki çatışmaların yaşandığı bir döneme tarihlenmektedir.

Antiquity dergisinde yayınlanan son bir çalışma, artefaktın üzerindeki yazının, günümüz Baskça ile bağlantılı olduğunu ve en azından bazı terimlerin benzerliğiyle bu ilişkinin desteklendiğini ortaya koydu.

Baskça, Bronz Çağı'nda Avrasya Steplerinden gelen göçmenler tarafından getirilen Hint-Avrupa dillerinden önceki dillerden biridir.

Çalışmanın baş yazarı Mattin Aiestaran, "Irulegi Eli, şimdiye kadar bulunan tek uzun yazılı metin olup, Vasconic bölgede dolaşımda olan birkaç paradan biriyle birlikte ele alınmalıdır," dedi. Ancak, "diğer karşılaştırmalı metinlerin eksikliği, Irulegi'deki Vasconic dilinin ve günümüz Baskçası arasındaki doğrudan bağlantıyı kanıtlamayı zorlaştırıyor."

"Aiestaran, "Irulegi Eli'nin, yerleşim yerinin kültürel bağlamında önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Bu el, muhtemelen iyi şans getirmek veya yerli bir tanrıya sunak olarak kullanılmış olabilir" diye ekledi.