İstanbul

Gazipaşa İlkokulu'nda daha önce tiyatroculuk tecrübesi bulunmayan velilerin oluşturduğu ekip, okul içinde haftada 2 günde 8 seans olarak sahneledikleri oyun ile 4-10 yaş aralığındaki çocukları çevre temizliği konusunda bilinçlendiriyor.

Oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini Okul Öncesi Öğretmeni Özhan Topuzlu'nun üstlendiği, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, çevreyi kirleten "Şaziment" ve "Şaziye" karakteri ile ormandaki hayvanların mücadelesini anlatıyor.

Yaşam alanlarını kirleten insanlardan rahatsız olan hayvanlar, oyunu izleyen çocuklardan da destek alıp ormanları ve çevreyi koruyor. Müzikli oyunda çocuklar hem hayvan dostlarına yardım ediyor hem de çevre duyarlılığı mesajı içeren şarkılara eşlik ediyor.

Oyunun yönetmeni Özhan Topuzlu, tiyatro ile yaklaşık 12 senedir ilgilendiğini belirterek, "sanatın insanı beslediğini" düşünenler arasında yer aldığını söyledi.

Çocuklara doğa sevgisini aşılamak için sınıf annesinden gelen talep üzerine oluşturulan tiyatro ekibi ile projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Topuzlu, "Biz bu doğada yaşıyoruz, doğanın içinden varlıklarımız. Belki kendimizi dört duvar içerisine, betonlara adeta hapsetmiş olabiliriz ama bizler tamamıyla bu doğadan geldik. Çevreyi ve ormanı kirletmek tamamıyla kendi kolumuzu kesmek gibi bir şey." dedi.

Öncelikle çocuklara bu bilinci kazandırmaları gerektiğini dile getiren Topuzlu, zaman zaman okullarda ezberci eğitime rastlayabildiklerini anlattı.

Topuzlu, gördükleri bazı davranışlar karşısında üzüldüklerine dikkati çekerek, "Çocuklar öğretmenlerine karşı, 'Evet, yere çöp atmamalıyız' diyor ama sokakta bir çocuğu çöp atarken gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Bu konuda interaktif, onların da katıldığı ve kahraman oldukları bir oyunun daha etkili olabileceğini düşündük." diye konuştu.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından sahnelenen oyunu bugüne kadar 1500 öğrencinin seyrettiğine değinen Topuzlu, şöyle devam etti:

"Günümüzde çocuklara siz en güzel oyuncağı bile alsanız bir yerden sonra sıkılıp bırakıyorlar ama daha önce böyle bir tecrübesi olmayan annelerinin bu emeğini gördükleri zaman gurur duyuyorlar ve bunu hiç unutamayacaklar. Çünkü aylarca süren provalarda onlar da bizlerle beraberdiler ve tüm sürece şahit oldular. Öğrencilerin geri dönüşleri beni ve velileri mutlu ediyor."

Topuzlu, oyunu ilk başta ücretsiz sahnelediklerini, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine gönderilmek üzere gönüllülük esasına göre ücret ve bağış toplandığını söyleyerek, gelirin depremzedeler yararına harcanacağını anlattı.

Projenin tüm eğitimcilere ve duyarlı insanlara örnek olmasını temenni eden Topuzlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir kişiye oynuyorum. O bir kişi de bu haberi gören, 'Biz de böyle bir şey yapabiliriz. Burası devlet okulu, bizim daha çok imkanımız var.' diyebilen belki bir müzik öğretmenine belki velilerle bir koro çıkarmak isteyen kişiye oynuyorum. 23 Nisan'da aslında çocukları çok yoruyoruz. Onların bayramıysa biz neden 23 Nisan'da bir şeyler yapmıyoruz? Onlar oturup biraz da eğlensin, bu da olabilir. O kişiye, 'Sana buradan sesleniyorum, çok güzel oluyor. Lütfen bu işi yap. Biz çok mutluyuz' demek istiyorum."

Topuzlu, sponsor bulunması halinde tiyatro oyununu diğer okullarda da sahneleyip daha fazla kişiye ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Ortalığı kirleterek bunun ne kadar çirkin olduğunu anlatıyoruz"

Oyunda "Şaziment" karakterini canlandıran öğrenci velisi Arzu Yalçın, tek amaçlarının çocuklara çevre bilincini aşılamak olduğunu söyledi.

Canlandırdığı karakterin öğrencilerden tepki aldığına dikkati çeken Yalçın, "Şaziment yüreği temiz ama rol olarak kötü bir kadın. Ortalığı kirletiyorum, pisletiyorum. Çocukların tepkisi bana karşı çok yüksek oluyor. Böylelikle onların da tepkisini ölçüyoruz. Aslında doğaya karşı ne kadar verimli ve duyarlı olduklarına işaret ediyoruz. Ortalığı kirleterek, onlara aslında kirletmenin ne kadar çirkin bir şey olduğunu anlatıyoruz. Onlar da çok güzel tepkiler veriyor. Bu şekilde güzel bir program çıkardık ortaya." dedi.

Yalçın, çocukların oyun dışında da "Bir daha doğayı kirletmeyeceksin değil mi?" diye sorarak, uyarılarda bulunduğunu aktardı.

Oyunda tavşan karakterini canlandıran Fadime Önalan da doğanın korunmasına yönelik güzel mesajlar verdiklerini, çocukların oyuna katılmasıyla bunun yerine ulaştığını gözlemlediklerini dile getirdi.

Önalan, başta kendi çocukları olmak üzere oyunu izleyen öğrencilerin sınıflarını ve kendi odalarını daha temiz ve düzenli tuttuğuna şahit olduklarını belirtti.

"Oynarken çok keyif alıyoruz"

Oyunda bir arıyı canlandıran Suna Kahraman ise iki çocuğunun bu okulda eğitim aldığını söyledi.

Kahraman, okul aile birliğinde çalıştığını ifade ederek, "Bu projeyi duyduğumda çok heyecanlandım. Zaten izlemeyi de seven bir insanım. Güzel bir şeyler çıkacağını düşündüm. Hep birlikte çok çalıştığımız için de ortaya güzel şeyler çıktı. Oynarken çok keyif alıyoruz. Güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Hem eğlendik hem öğrettik." şeklinde konuştu.

Her oyun sonunda sahnedeki çöpleri toplayan çocuklar ise izledikleri oyun sayesinde canlıların yaşam alanı doğayı kirletmemeyi ve çevreyi temiz tutmayı öğrendiklerini belirtti.

AA